Officina clandestina di riciclaggio auto ad Ardea: arrestati padre e figlio

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Un'officina clandestina gestita da padre e figlio è stata scoperta dalla Polizia di Stato ad Ardea, in provincia di Roma. I due, un cinquantatreenne e un trentottenne entrambi romani, sono stati arrestati con l'accusa di riciclaggio in concorso. L'attività illecita consisteva nello smontaggio di auto rubate e nella successiva rivendita dei pezzi di ricambio, dopo averne occultato la provenienza.

Le indagini e il blitz

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Romanina, sono partite da alcune segnalazioni su un presunto restyling illecito all'interno di un'area recintata con due fabbricati. Durante gli appostamenti, gli investigatori hanno notato movimenti sospetti e udito rumori insoliti provenire da un capannone in posizione defilata. È scattato così il blitz: all'interno, i due uomini erano intenti a smontare un veicolo con targa abrasa e numero di telaio occultato, verosimilmente per ostacolarne l'identificazione.

Il materiale sequestrato

La perquisizione ha portato al rinvenimento di numerosi componenti di auto, tra cui telai, portiere, cofani, volanti, un blocco motore, un cruscotto e un radiatore, tutti riconducibili a veicoli rubati. Inoltre, sono stati sequestrati sei porta targhe, diciassette estintori e una composita serie di attrezzi da officina. Nelle abitazioni dei due indagati, gli agenti hanno trovato 3.000 euro in contanti nascosti tra la federa di un cuscino e una scatola di sigari, ritenuti provento dell'attività illecita.

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Arresti convalidati

L'arresto è stato convalidato dall'Autorità giudiziaria nelle aule di Piazzale Clodio. Padre e figlio sono ora agli arresti domiciliari, gravemente indiziati del reato di riciclaggio in concorso. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali complicità e la rete di smercio dei pezzi di ricambio.

Le evidenze descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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