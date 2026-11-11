Macellazione clandestina di equini nel Siracusano: sette arresti e sequestri per due milioni
Un'organizzazione strutturata dedita alla macellazione abusiva di carni equine è stata smantellata dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa, con il supporto dei Comandi Provinciali dei Carabinieri di Siracusa e Ragusa. L'operazione, coordinata dalla magistratura siracusana, ha portato all'arresto di sette persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, frode nella tracciabilità degli animali, commercio di sostanze alimentari nocive e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Tra gli indagati figura anche un veterinario dell'Asp di Siracusa, posto agli arresti domiciliari.
Le indagini e il modus operandi
L'inchiesta è partita da una denuncia presentata ai Carabinieri di Pachino e si è sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e riprese audio-video. Gli investigatori hanno ricostruito un sistema collaudato: gli animali, formalmente registrati come non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano, venivano acquistati a prezzi irrisori da circuiti commerciali clandestini. L'abbattimento e la macellazione avvenivano in un casolare rurale fatiscente del Siracusano, privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria e dei requisiti igienici minimi.
La filiera illecita e i rischi per la salute
Le carni, potenzialmente pericolose per la salute pubblica, venivano poi immesse nella filiera della vendita al dettaglio e distribuite a prezzi concorrenziali presso una macelleria e diverse paninoteche ambulanti attive in vari comuni della provincia di Siracusa. Per massimizzare i profitti, gli scarti e i sottoprodotti della macellazione venivano abbandonati in modo incontrollato su terreni adiacenti a un importante asse autostradale, creando discariche abusive di rifiuti speciali con gravi danni per l'ecosistema.
Il coinvolgimento del mattatoio e i sequestri
Le indagini hanno inoltre fatto emergere ulteriori condotte illecite all'interno di un mattatoio della stessa provincia. Le operazioni venivano coperte attraverso la falsificazione e l'alterazione dei documenti di accompagnamento degli equini, grazie al presunto coinvolgimento dei titolari dell'impianto e del medico veterinario dell'Asp, ora arrestati. I sequestri hanno riguardato un mattatoio, una stalla, un esercizio di macelleria e l'area della discarica abusiva, per un valore complessivo stimato in circa due milioni di euro.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.