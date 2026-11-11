Giovane arrestato a Nuoro per furto e minacce ai Carabinieri

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Un episodio di cronaca ha scosso la comunità di Macomer, in provincia di Nuoro, dove un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri per furto aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda, avvenuta nella serata dell'11 novembre, ha avuto inizio durante una tranquilla serata tra amici.

La dinamica del furto

Secondo la ricostruzione dei militari, il 20enne si trovava insieme a due amici per guardare una partita di calcio in televisione. Approfittando di un momento di distrazione di uno dei presenti, il giovane avrebbe prelevato 360 euro in contanti dal portafoglio lasciato incustodito sul tavolo. La vittima, accortasi del denaro mancante, ha subito chiesto spiegazioni agli altri due, intuendo la responsabilità del 20enne. Ne è nata una discussione che ben presto è degenerata in una colluttazione all'esterno dell'abitazione.

L'intervento dei Carabinieri e l'arresto

La lite è stata interrotta solo quando i due si sono accorti del passaggio di una pattuglia dei Carabinieri. A quel punto, entrambi si sono recati separatamente nella caserma di Macomer per esporre la propria versione dei fatti. La vittima ha formalizzato una denuncia per furto. Mentre l'indagato si trovava nella sala d'attesa della caserma, ha visto l'amico uscire dagli uffici e ha tentato di aggredirlo nuovamente. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il contatto, ma il giovane ha reagito con veemenza, minacciando ripetutamente i militari e spintonandone uno.

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A quel punto, è scattato l'arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e per il furto commesso. La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare il denaro sottratto. Nel corso del processo per direttissima, il Giudice ha convalidato l'arresto e concesso i termini di difesa, mentre il 20enne dovrà ora rispondere delle proprie azioni davanti alla legge.

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