Cocaina nascosta in cucina a Catania, arrestato giovane pusher di 18 anni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un nuovo intervento contro lo spaccio di droga è stato messo a segno dalla Polizia di Stato a Catania, dove un ragazzo di 18 anni è finito in manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, condotta dagli agenti della Questura etnea, si inserisce nel quadro dei controlli costanti disposti per arginare il fenomeno dello spaccio nelle zone più sensibili della città.

Il controllo in via Capo Passero

Secondo quanto ricostruito, gli operatori della squadra cinofili, della squadra volanti e del nucleo motovolanti hanno individuato il giovane durante un servizio mirato. Giunti davanti alla porta della sua abitazione, in via Capo Passero, il cane poliziotto di nome Ares ha segnalato in modo inequivocabile la presenza di droga all'interno dell'appartamento. A quel punto i poliziotti hanno bussato più volte, ma solo dopo alcuni minuti una donna ha aperto la porta, consentendo agli agenti di entrare.

La perquisizione e il ritrovamento

Una volta all'interno, Ares si è diretto senza esitazione verso la cucina, dove gli investigatori hanno scoperto 20 grammi di cocaina nascosti in un cassetto. Insieme alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi che confermano l'attività di spaccio. Inoltre, sono stati rinvenuti 600 euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le responsabilità e l'arresto

Mentre era in corso la perquisizione, è rientrato in casa il figlio della donna, il quale si è assunto la responsabilità di quanto trovato nell'abitazione. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Come previsto dalla normativa, resta ferma la presunzione di innocenza dell'indagato, valevole fino a condanna definitiva. L'operazione conferma ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di droga sul territorio catanese, anche grazie all'ausilio delle unità cinofile.