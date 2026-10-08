Crotone rinnova la Commissione Toponomastica per valorizzare la memoria della città

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Definita la composizione dell organismo che esaminerà le proposte di intitolazione di strade scuole e spazi pubblici

Il Comune di Crotone ha formalizzato la nuova composizione della Commissione Comunale Toponomastica, l’organismo chiamato a esaminare le proposte di denominazione e modifica dei nomi di strade, luoghi e strutture di pertinenza comunale.

La nomina è avvenuta con decreto sindacale, a seguito della deliberazione della Giunta comunale proposta dall’assessore alla Toponomastica Giovanni Greco. La ricostituzione, necessaria con l’avvio del nuovo mandato amministrativo, permetterà di dare continuità alla valutazione delle richieste di intitolazione.

Chi fa parte della nuova Commissione Toponomastica

La presidenza spetta al sindaco o a un suo delegato. La composizione comprende tre esperti esterni e quattro consiglieri comunali.

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Gli esperti esterni sono:

Antonio Scerra

Vittoria Mandica

Raffaele Volante

I consiglieri comunali individuati sono:

Vincenzo Familiari

Sebastiano Aloia

Mario Galea

Pantaleone Telemaco Pedace

Il sindaco ha inoltre delegato Giovanni Greco a partecipare ai lavori della Commissione in sua rappresentanza.

Dieci candidature per la selezione degli esperti

I tre componenti esterni sono stati individuati al termine della procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse, prevista da un avviso pubblico. Sono state presentate dieci candidature, tutte risultate ammissibili dopo le verifiche effettuate.

I quattro consiglieri sono stati invece individuati dalla IV Commissione consiliare, nel rispetto della composizione stabilita dal Regolamento comunale di Toponomastica.

L’organismo resterà in carica per l’intera durata del mandato del sindaco. I suoi componenti svolgeranno le proprie funzioni a titolo gratuito, senza ricevere compensi.

Le competenze sulle intitolazioni degli spazi pubblici

L’attività della Commissione riguarda le proposte di denominazione o modifica della denominazione di vie e aree di circolazione, ma anche di scuole, impianti sportivi, lapidi e monumenti collocati in strutture pubbliche o aperte al pubblico di pertinenza comunale.

Il suo compito sarà quello di esprimere pareri sulle proposte di intitolazione e sulle altre questioni previste dal regolamento, contribuendo alle scelte dell’Amministrazione.

Si tratta di un’attività che interessa sia l’organizzazione degli spazi urbani sia il loro significato per la comunità. I nomi dei luoghi aiutano a orientarsi, ma possono anche custodire il ricordo di persone, avvenimenti e tradizioni legati alla storia di Crotone.

Giovanni Greco richiama il valore della memoria cittadina

Per l’assessore Giovanni Greco, la ricostituzione della Commissione rappresenta un passaggio importante per dare nuovo impulso a un lavoro strettamente connesso all’identità e alla memoria della città.

Nel suo intervento, Greco ha sottolineato come la toponomastica permetta a una comunità di riconoscere e trasmettere la propria storia, la cultura e i valori che la rappresentano. Ha inoltre richiamato il contributo delle competenze raccolte attraverso la selezione pubblica, ringraziando i consiglieri individuati e tutte le persone che hanno presentato la propria candidatura.

L’obiettivo indicato dall’assessore è esaminare le proposte con attenzione e trasparenza, valorizzando il patrimonio storico e culturale di Crotone e accompagnando l’evoluzione della città.