Falsi passaporti israeliani all'aeroporto Marconi di Bologna: due georgiani fermati dalla polizia di frontiera

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Un nuovo episodio di falsificazione di documenti ha avuto luogo all'aeroporto Marconi di Bologna, dove la polizia di frontiera ha fermato due cittadini georgiani mentre cercavano di imbarcarsi su un volo diretto a Tel Aviv. I due viaggiavano con falsi passaporti israeliani, un particolare che ha insospettito gli agenti durante i controlli pre-imbarco.

L'arrivo in Italia e il tentativo di partenza

Secondo quanto ricostruito, i due uomini erano giunti in Italia con un volo proveniente dalla Turchia, per poi tentare di proseguire verso Israele. Il loro piano è stato però interrotto dalle forze dell'ordine, che li hanno identificati e denunciati in stato di libertà per uso di documenti falsi. Al termine delle procedure, sono stati allontanati dal territorio nazionale e si sono diretti in Albania.

Indagini in corso e terza persona coinvolta

Le autorità stanno ora cercando di chiarire le motivazioni del viaggio e il contesto in cui i due georgiani si muovevano. Da alcune ricostruzioni emerge che dal volo sarebbe stata fatta scendere anche una terza persona, anch'essa di nazionalità georgiana, perché non in possesso dei requisiti per entrare in Israele. Gli accertamenti proseguono per verificare eventuali collegamenti con reti di traffico di documenti o altre attività illecite.

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Un caso che riaccende l'attenzione sui controlli aeroportuali

L'episodio riporta l'attenzione sull'importanza dei controlli di frontiera negli scali italiani, sempre più spesso teatro di tentativi di espatrio con documenti contraffatti. Le forze dell'ordine sottolineano come la collaborazione tra le autorità nazionali e internazionali sia fondamentale per prevenire e reprimere fenomeni di questo tipo, che possono nascondere traffici ben più complessi.