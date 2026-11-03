Cerca

Cronaca Emilia Romagna Ferrara

Ferrara, arresto per spaccio nella zona GAD: la Squadra Mobile intensifica i controlli

Redazione
Condividi:
Ferrara, arresto per spaccio nella zona GAD: la Squadra Mobile intensifica i controlli
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

La Polizia di Stato di Ferrara continua la sua battaglia contro il traffico di stupefacenti, con un focus particolare sulle zone adiacenti alla stazione ferroviaria e sui quartieri limitrofi. Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno condotto un'operazione mirata nella zona denominata GAD, un'area che richiede una vigilanza costante per prevenire e reprimere lo spaccio.

L'operazione e l'arresto

Durante un servizio di osservazione, gli investigatori hanno assistito a una cessione di droga: un uomo è stato visto consegnare una pallina di hashish a un acquirente. Immediatamente fermato, l'acquirente ha ammesso di aver comprato la sostanza per uso personale. L'indagato, un trentatreenne, è stato arrestato in flagranza per violazione dell'art. 73 DPR 309/1990, che disciplina i reati in materia di stupefacenti. La droga è stata sequestrata.

Le conseguenze legali

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida. L'arresto rientra nelle attività di prevenzione e repressione dello spaccio che la Polizia di Stato svolge quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un impegno costante per la sicurezza

Questa operazione dimostra ancora una volta il costante impegno della Squadra Mobile di Ferrara nel contrastare fenomeni di illegalità diffusa, specialmente in aree delicate come la zona GAD. La Polizia di Stato invita i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette, contribuendo così a mantenere un ambiente più sicuro per tutti.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
ferrara spaccio arresto polizia stato squadra mobile hashish zona 309/1990 sicurezza prevenzione

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 12 volte su 20. Oggi sono analizzate 1 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza