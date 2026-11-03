Ferrara, arresto per spaccio nella zona GAD: la Squadra Mobile intensifica i controlli

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La Polizia di Stato di Ferrara continua la sua battaglia contro il traffico di stupefacenti, con un focus particolare sulle zone adiacenti alla stazione ferroviaria e sui quartieri limitrofi. Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno condotto un'operazione mirata nella zona denominata GAD, un'area che richiede una vigilanza costante per prevenire e reprimere lo spaccio.

L'operazione e l'arresto

Durante un servizio di osservazione, gli investigatori hanno assistito a una cessione di droga: un uomo è stato visto consegnare una pallina di hashish a un acquirente. Immediatamente fermato, l'acquirente ha ammesso di aver comprato la sostanza per uso personale. L'indagato, un trentatreenne, è stato arrestato in flagranza per violazione dell'art. 73 DPR 309/1990, che disciplina i reati in materia di stupefacenti. La droga è stata sequestrata.

Le conseguenze legali

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida. L'arresto rientra nelle attività di prevenzione e repressione dello spaccio che la Polizia di Stato svolge quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini.

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Un impegno costante per la sicurezza

Questa operazione dimostra ancora una volta il costante impegno della Squadra Mobile di Ferrara nel contrastare fenomeni di illegalità diffusa, specialmente in aree delicate come la zona GAD. La Polizia di Stato invita i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette, contribuendo così a mantenere un ambiente più sicuro per tutti.