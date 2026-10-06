Francia testa il missile M51.3 da sottomarino nucleare: la deterrenza secondo Macron

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La Francia ha compiuto un passo significativo nel rafforzamento della propria deterrenza nucleare: è stato effettuato il primo lancio di prova del missile balistico M51.3 da un sottomarino a propulsione nucleare. Il test, avvenuto al largo della Bretagna, ha visto protagonista il sottomarino Le Vigilant, unità della forza oceanica strategica francese.

Un test senza testata nucleare

Il lancio è stato condotto senza testata nucleare, come previsto per le prove di sviluppo del sistema d'arma. L'obiettivo era verificare le prestazioni del missile e la catena di lancio, in un contesto controllato e conforme agli accordi internazionali. Non si è trattato quindi di un'esercitazione operativa, ma di un passaggio tecnico fondamentale per validare il nuovo vettore.

Macron osserva dalla fregata

Il presidente Emmanuel Macron ha seguito personalmente l'evento, imbarcato su una fregata della Marina francese. La sua presenza sottolinea l'importanza strategica attribuita all'aggiornamento dell'arsenale nucleare transalpino, pilastro della sicurezza nazionale e della postura dissuasiva europea.

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La dottrina di Macron: essere temuti per essere liberi

Al termine del test, Macron ha riassunto la sua visione con una frase lapidaria: "Per essere liberi, bisogna essere temuti. E per essere temuti, bisogna essere potenti". Una dichiarazione che riafferma la centralità della force de frappe nella politica di difesa francese e il ruolo della Francia come potenza nucleare di primo piano.

M51.3: caratteristiche e implicazioni

Il missile M51.3 rappresenta l'evoluzione del sistema M51, con miglioramenti in termini di gittata, precisione e capacità di penetrazione delle difese antimissile. È progettato per essere imbarcato sui sottomarini lanciamissili balistici (SSBN) della classe Le Triomphant, garantendo la componente marina della deterrenza. Il suo sviluppo si inserisce in un contesto internazionale sempre più complesso, segnato da tensioni con la Russia e da nuove minacce tecnologiche.

Reazioni e contesto internazionale

Il test ha suscitato attenzione a livello globale, in un momento in cui il controllo degli armamenti è in stallo e diverse potenze stanno modernizzando i propri arsenali. La Francia, unico paese dell'Unione Europea a possedere armi nucleari (insieme al Regno Unito, fuori dall'UE), ribadisce così il proprio ruolo di attore indipendente nella sicurezza europea. La prova, pur non modificando l'equilibrio strategico, invia un segnale chiaro sulle capacità francesi.