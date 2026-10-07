Furto di pluviali in rame a Reggio Emilia: donna denunciata dai carabinieri

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Un episodio di furto aggravato ha scosso la tranquillità di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato una donna di 32 anni con l'accusa di furto in abitazione aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna, insieme a due uomini non ancora identificati, si sarebbe introdotta nel garage di un'abitazione privata e avrebbe asportato alcuni pluviali in rame, per poi fuggire.

L'allarme e le indagini

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti dai rumori provenienti dal garage. L'intervento tempestivo dei carabinieri e la testimonianza della vittima hanno permesso di avviare le indagini che, attraverso accurati accertamenti, hanno portato all'identificazione della donna. La 32enne è stata quindi denunciata a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso.

Il fenomeno dei furti di rame

Il furto di rame è un reato purtroppo diffuso, alimentato dall'alto valore di mercato del metallo. I pluviali, le grondaie e i cavi elettrici sono tra i bersagli preferiti dai ladri, che spesso agiscono in gruppo e in orari notturni per evitare di essere scoperti. Le conseguenze per le vittime non sono solo economiche, ma anche legate ai danni strutturali che questi furti possono causare agli edifici.

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Le indagini proseguono

I carabinieri di Gualtieri non si fermano qui: sono in corso le ricerche per identificare gli altri due complici coinvolti nel furto. Le forze dell'ordine invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti e a collaborare per prevenire episodi simili.