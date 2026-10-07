Furto di pluviali in rame a Reggio Emilia: donna denunciata dai carabinieri
Un episodio di furto aggravato ha scosso la tranquillità di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato una donna di 32 anni con l'accusa di furto in abitazione aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna, insieme a due uomini non ancora identificati, si sarebbe introdotta nel garage di un'abitazione privata e avrebbe asportato alcuni pluviali in rame, per poi fuggire.
L'allarme e le indagini
A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti dai rumori provenienti dal garage. L'intervento tempestivo dei carabinieri e la testimonianza della vittima hanno permesso di avviare le indagini che, attraverso accurati accertamenti, hanno portato all'identificazione della donna. La 32enne è stata quindi denunciata a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso.
Il fenomeno dei furti di rame
Il furto di rame è un reato purtroppo diffuso, alimentato dall'alto valore di mercato del metallo. I pluviali, le grondaie e i cavi elettrici sono tra i bersagli preferiti dai ladri, che spesso agiscono in gruppo e in orari notturni per evitare di essere scoperti. Le conseguenze per le vittime non sono solo economiche, ma anche legate ai danni strutturali che questi furti possono causare agli edifici.
Le indagini proseguono
I carabinieri di Gualtieri non si fermano qui: sono in corso le ricerche per identificare gli altri due complici coinvolti nel furto. Le forze dell'ordine invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti e a collaborare per prevenire episodi simili.
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