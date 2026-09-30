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Guardia di Finanza e Polizia Locale intensificano i controlli su taxi e NCC a Civitavecchia

Redazione
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Guardia di Finanza e Polizia Locale intensificano i controlli su taxi e NCC a Civitavecchia
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Nella scorsa settimana, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari della Polizia Locale di Civitavecchia, hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell'abusivismo e alla verifica del rispetto della normativa da parte degli operatori del settore taxi e noleggio con conducente (NCC).

Obiettivi e modalità dei controlli

Gli interventi, svolti da pattuglie di militari del Gruppo di Civitavecchia e da agenti della Polizia Locale, si sono dispiegati lungo la direttrice compresa tra il Porto e la Stazione Ferroviaria, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dalla presenza di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri.

L'attività ha consentito di effettuare controlli e approfondimenti incrociati, valorizzando le rispettive competenze di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e di polizia amministrativa e stradale della Polizia Locale.

Risultati dei controlli

Dei circa 20 veicoli sottoposti a controllo, 3 sono stati sanzionati per l'esercizio dell'attività di trasporto in assenza di autorizzazione, con il conseguente sequestro amministrativo degli automezzi e il ritiro delle patenti di guida a carico dei conducenti. In un caso, addirittura, il veicolo adibito a NCC è risultato anche sprovvisto della revisione biennale.

Sul versante fiscale, sono state inoltre rilevate 7 violazioni connesse alla mancata memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché 2 violazioni relative agli obblighi concernenti la tracciabilità finanziaria, in quanto i conducenti non avevano consentito il pagamento delle corse con modalità elettronica.

Contesto e impatto

Il servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto alle forme di abusivismo che possono alterare le condizioni di leale concorrenza a danno degli operatori regolari e incidere sulla qualità e sulla sicurezza dei servizi offerti agli utenti del principale scalo crocieristico nazionale, interessato ogni anno dal transito di oltre 3,5 milioni di crocieristi e di oltre 1,5 milioni di passeggeri dei traghetti di linea.


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Argomenti:
controlli taxi guardia finanza polizia locale civitavecchia abusivismo irregolarità fiscali corrispettivi tracciabilità finanziaria sequestro amministrativo

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