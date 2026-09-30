Operazione antidroga a Cerignola Sette arresti per droga estorsioni ed esplosivi
Un duro colpo è stato inferto alla criminalità organizzata nel Foggiano. I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, in provincia di Foggia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, ritenute responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione aggravata e fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi artigianali.
I reati contestati
Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati avrebbero gestito un fiorente traffico di droga, rifornendo piazze di spaccio locali con ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Non solo: le accuse parlano anche di estorsioni aggravate ai danni di imprenditori e commercianti della zona, costretti a pagare per evitare ritorsioni. Ma il quadro si fa ancora più grave con il coinvolgimento nella fabbricazione e detenzione di esplosivi artigianali, un elemento che evidenzia la pericolosità del gruppo e il suo potenziale offensivo.
Le indagini e il contesto
L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, rappresenta il culmine di mesi di investigazioni condotte con intercettazioni, pedinamenti e riscontri sul territorio. Il Foggiano è da tempo teatro di episodi legati alla criminalità organizzata, e questo intervento dimostra la costante attenzione delle forze dell'ordine nel contrastare fenomeni illeciti che minacciano la sicurezza dei cittadini.
Le reazioni delle autorità
Il procuratore capo ha sottolineato l'importanza dell'operazione, che infligge un duro colpo alle attività illecite nella zona. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e collegamenti con altri gruppi criminali. La comunità di Cerignola e dei comuni limitrofi può ora contare su un segnale forte di legalità, ma resta alta la guardia contro possibili recrudescenze.
Gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Foggia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni si terrà l'udienza di convalida degli arresti, durante la quale i legali potranno presentare le loro difese.
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