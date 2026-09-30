Operazione antidroga a Cerignola Sette arresti per droga estorsioni ed esplosivi

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Un duro colpo è stato inferto alla criminalità organizzata nel Foggiano. I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, in provincia di Foggia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, ritenute responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione aggravata e fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi artigianali.

I reati contestati

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati avrebbero gestito un fiorente traffico di droga, rifornendo piazze di spaccio locali con ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Non solo: le accuse parlano anche di estorsioni aggravate ai danni di imprenditori e commercianti della zona, costretti a pagare per evitare ritorsioni. Ma il quadro si fa ancora più grave con il coinvolgimento nella fabbricazione e detenzione di esplosivi artigianali, un elemento che evidenzia la pericolosità del gruppo e il suo potenziale offensivo.

Le indagini e il contesto

L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, rappresenta il culmine di mesi di investigazioni condotte con intercettazioni, pedinamenti e riscontri sul territorio. Il Foggiano è da tempo teatro di episodi legati alla criminalità organizzata, e questo intervento dimostra la costante attenzione delle forze dell'ordine nel contrastare fenomeni illeciti che minacciano la sicurezza dei cittadini.

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Le reazioni delle autorità

Il procuratore capo ha sottolineato l'importanza dell'operazione, che infligge un duro colpo alle attività illecite nella zona. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e collegamenti con altri gruppi criminali. La comunità di Cerignola e dei comuni limitrofi può ora contare su un segnale forte di legalità, ma resta alta la guardia contro possibili recrudescenze.

Gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Foggia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni si terrà l'udienza di convalida degli arresti, durante la quale i legali potranno presentare le loro difese.