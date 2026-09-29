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Imprenditore minacciato per mesi, arrestati due uomini a Trabia

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Imprenditore minacciato per mesi, arrestati due uomini a Trabia
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Un imprenditore edile di Trabia, in provincia di Palermo, è stato vittima di atti persecutori per mesi. Due uomini, un 32enne e un 57enne, sono stati destinatari di un provvedimento cautelare emesso dalla Procura di Termini Imerese, diretto dal dott. Angelo Vittorio Antonio Cavallo. I Carabinieri della Stazione di Trabia, con il supporto dei colleghi di Palermo Oreto, hanno dato esecuzione al divieto di avvicinamento alla persona offesa, applicato con braccialetto elettronico.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

L'attività investigativa, condotta dai militari dell'Arma sotto il coordinamento della Procura termitana, ha permesso di ricostruire una vicenda che si è protratta per mesi, tra febbraio e settembre 2026. Secondo quanto emerso, i due indagati hanno sottoposto la vittima, un imprenditore edile, a una escalation di molestie e minacce. All'origine del contendere vi sarebbe la rescissione di un contratto d'appalto relativo a lavori di ristrutturazione.

La pretesa di restituzione delle somme

Dopo l'interruzione del rapporto, gli indagati hanno preteso dalla vittima la restituzione, non dovuta, delle somme di denaro già corrisposte per i lavori. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dall'Autorità Giudiziaria per l'adozione della misura cautelare, volta a tutelare l'incolumità della persona offesa e a interrompere la condotta persecutoria contestata.

La posizione degli indagati

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.


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