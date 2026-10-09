Incendio nella discarica di Pianopoli squadre e mezzi specializzati per domare le fiamme. Video

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Vigili del Fuoco di Lamezia Terme e volontari di Martirano Lombardo impegnati nello spegnimento con autobotti e una colonna fari per le operazioni notturne

Un incendio nella discarica di Pianopoli, in provincia di Catanzaro, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco a partire dalle 18 circa. Le squadre sono impegnate nel contenimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’area.

Secondo le informazioni disponibili al momento della comunicazione, le operazioni risultavano ancora in corso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del rogo, sull’estensione della superficie interessata o sui materiali coinvolti.

Due autobotti a supporto delle squadre di Lamezia Terme

Sul posto operano i pompieri del distaccamento di Lamezia Terme, supportati da due autobotti che assicurano il rifornimento idrico necessario alle attività di spegnimento.

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All’intervento partecipa anche la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Martirano Lombardo. Il supporto delle autobotti permette di alimentare le linee utilizzate contro le fiamme, garantendo continuità alle operazioni.

Mezzo NBCR e protezioni aggiuntive per gli operatori

Nel dispositivo di soccorso è presente anche un mezzo NBCR, sigla che indica il settore Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico, insieme a ulteriori dispositivi di protezione individuale per il personale.

Si tratta di dotazioni specialistiche impiegate per affrontare interventi che richiedono particolari precauzioni. La loro presenza, da sola, non consente di stabilire la natura dei materiali bruciati né di confermare specifiche conseguenze ambientali, sulle quali non sono state comunicate valutazioni.

Colonna fari per proseguire lo spegnimento durante la notte

Per consentire alle squadre di lavorare anche dopo il tramonto è stata predisposta una colonna fari, destinata a illuminare la zona interessata dall’incendio.

L’illuminazione permette agli operatori di mantenere una migliore visibilità durante le manovre di spegnimento e le successive attività di controllo e messa in sicurezza della discarica.

Carabinieri sul posto per gli accertamenti

Nell’area sono presenti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti e negli adempimenti di competenza.

Restano da chiarire l’origine delle fiamme e l’entità dei danni. Al momento della comunicazione, l’intervento dei soccorritori proseguiva con l’obiettivo di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area coinvolta.





Pianopoli, incendio alla discarica: Vigili del fuoco al lavoro Pianopoli, incendio alla discarica: Vigili del fuoco al lavoro