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Incidente a Savutano, scontro tra due auto: feriti i conducenti

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Incidente a Savutano, scontro tra due auto: feriti i conducenti
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Collisione tra una Fiat Punto e una Fiat Panda nel quartiere di Lamezia Terme. Entrambi gli automobilisti sono stati accompagnati in ospedale

Nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre 2026, due auto si sono scontrate nella zona di Savutano, a Lamezia Terme. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Punto e una Fiat Panda.

I conducenti hanno riportato ferite e sono stati soccorsi sul posto. Dopo le prime cure, entrambi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le valutazioni sanitarie.

I soccorsi e gli accertamenti a Savutano

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Gli agenti hanno avviato i controlli per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause della collisione.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti né sulle circostanze che hanno provocato l’incidente. Le verifiche delle autorità serviranno a definire la sequenza degli eventi.


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