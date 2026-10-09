Incidente a Savutano, scontro tra due auto: feriti i conducenti
Collisione tra una Fiat Punto e una Fiat Panda nel quartiere di Lamezia Terme. Entrambi gli automobilisti sono stati accompagnati in ospedale
Nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre 2026, due auto si sono scontrate nella zona di Savutano, a Lamezia Terme. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Punto e una Fiat Panda.
I conducenti hanno riportato ferite e sono stati soccorsi sul posto. Dopo le prime cure, entrambi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le valutazioni sanitarie.
I soccorsi e gli accertamenti a Savutano
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Gli agenti hanno avviato i controlli per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause della collisione.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti né sulle circostanze che hanno provocato l’incidente. Le verifiche delle autorità serviranno a definire la sequenza degli eventi.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.