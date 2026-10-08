La statua dorata di Trump al Parlamento europeo: provocazione artistica o critica politica

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Una figura nuda e dorata di Donald Trump fa discutere a Strasburgo. L'opera, intitolata The Orange Plague e conosciuta anche come King of Injustice, è stata esposta all'interno del Parlamento europeo, suscitando curiosità e polemiche tra i presenti. Realizzata dallo scultore danese Jens Galschiøt, la statua è ricoperta d'oro a 23 carati e rappresenta l'ex presidente americano seduto sulle spalle di un uomo più piccolo, con un bastone da golf in una mano e una bilancia della giustizia nell'altra.

Il significato dell'opera

Secondo l'artista, il lavoro vuole essere una critica politica alle decisioni di Trump, in particolare in materia di clima e ordine internazionale. Galschiøt ha spiegato di essersi ispirato alla celebre fiaba I vestiti nuovi dell'imperatore di Hans Christian Andersen, per smascherare quella che considera una pericolosa illusione di grandezza. La posizione sulle spalle di un uomo più piccolo simboleggia lo sfruttamento e la disuguaglianza, mentre la bilancia della giustizia, impugnata come un trofeo, diventa un'amara parodia dell'equità.

Reazioni e contesto

L'esposizione all'interno del Parlamento europeo non è passata inosservata: alcuni deputati hanno applaudito l'iniziativa come espressione di libertà artistica, altri l'hanno giudicata una provocazione fuori luogo. Non è la prima volta che Galschiøt utilizza l'arte per denunciare soprusi e ingiustizie: l'artista danese è noto per installazioni monumentali che affrontano temi come la migrazione, la povertà e i diritti umani. La scelta di esporre The Orange Plague a Strasburgo assume un significato particolare, poiché avviene in un momento di tensioni commerciali e politiche tra Unione europea e Stati Uniti.

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Un dibattito che divide

Mentre i visitatori si fermano a fotografare la statua, il dibattito si sposta sui social e nei corridoi dell'istituzione. C'è chi vede nell'opera un atto di satira necessario e chi, invece, la considera un'offesa gratuita. Quel che è certo è che Jens Galschiøt è riuscito ancora una volta a far parlare di sé e delle sue idee, trasformando una scultura in un caso politico e mediatico. La domanda resta aperta: l'arte può davvero influenzare il dibattito pubblico o rimane confinata a una provocazione fine a se stessa?