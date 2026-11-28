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Bolzano - L’artista altoatesino Klaus Zambiasi, nel comunicare gli appuntamenti con le sue prossime mostre e i nuovi progetti, adotta un calendario diverso da quello solare. Il suo è un anno lunare, da luglio 2026 a luglio 2027. Non a caso la sua pittura è dominata dalla luna, che sarà protagonista anche della nuova stagione artistica.

Tra dicembre e gennaio tre opere di Zambiasi saranno battute all'asta in un Hotel d’arte a Parigi.

A marzo, in concomitanza con il Capodanno cinese, esporrà alcune tele all'International Culture and Art Center di Chongqing, in Cina.

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Ad aprile, una tela dell’artista altoatesino sarà in mostra alla Art Show Gallery a Osaka, in Giappone. Zambiasi, peraltro, non è nuovo nel Sol levante: il poster del dipinto Il sorriso della luna, che è anche la copertina del suo omonimo romanzo, è stato esposto per una settimana nella stazione ferroviaria di Tokyo-Shibuya.

A luglio la tela Bacio di Mezzanotte sarà battuta all'asta nello Showroom Louvre, di fronte al Museo, a Parigi. Stavolta, finalmente, la sua arte potrà essere ammirata anche nella città della Senna. Nelle precedenti occasioni, purtroppo, le mostre a cui Zambiasi avrebbe dovuto partecipare sono state annullate per cause di forza maggiore: nel 2025 l'esposizione nei sotterranei del Louvre, dove erano presenti tre sue opere, fu interrotta a causa del furto della corona di Napoleone; quest'anno, l’esposizione è stata annullata per i disordini legati alle proteste per il caro-vita.

Dal 16 al 18 luglio, inoltre, la tela Lago di Braies con la luna piena sarà in mostra nel Kendra Art Space di Seminyak a Bali.

Fino al novembre 2027, le tele dedicate ai paesaggi notturni con la luna e alla spiaggia sulla Baia di Phuket potranno ammirarsi in una mostra a Dubai.

L'artista sta lavorando a una stretta collaborazione con una casa d'asta e gallerie a Vienna e Bratislava, dove entro l'estate 2027 intende tornare a vivere. Infine, è in trattative con due musei, uno di Hong Kong e l’altro nordeuropeo, per collocarvi stabilmente Luna Rossa. «Mi dispiacerebbe un po' lasciarla andare», ha commentato, «ma in fondo per un pittore le proprie creazioni sono come dei figli».

Klaus Zambiasi, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) da genitori altoatesini di Laives (Bolzano), vive e lavora tra Bolzano e Bratislava. Oltre a dipingere, scrive. Ha pubblicato quattro romanzi: Il sorriso della luna (uscito anche in inglese, tedesco e slovacco), 3 - Il bacio rubato, L'appuntamento - al calar della sera e Il profumo delle stelle. Nel 2025 ha ricevuto il Premio Artista dell'Anno a Cesenatico (FC) e ha partecipato a fiere, esposizioni e videoproiezioni in giro per il mondo. È stato il primo pittore altoatesino a esporre una sua opera nel prestigioso Museum of Modern Art di New York lo scorso 19 giugno.

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