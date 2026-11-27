Paolo Brancati presenta il suo romanzo "Realtà capovolte" nella sede di Equiturismo Cultura a Palermo
“Realtà capovolte” è il titolo del libro di Paolo Brancati che sarà presentato sabato 28 novembre a Palermo, nella sede di Equiturismo Cultura, in via Olio di Lino 9/B a partire dalle 10:00.
Pubblicata nell'agosto 2025 dalla casa editrice Scatole Parlanti, l’opera è un thriller fantascientifico che segue le vicende del giovane Steve, catapultato in un intricato conflitto interplanetario tra complotti, viaggi nel tempo e manipolazioni genetiche.
Unendo elementi di suspense e riflessione sociale, il romanzo invita il lettore a mettere in discussione le certezze del quotidiano attraverso il percorso di identità del protagonista.
“Realtà capovolte” – primo capitolo di una trilogia letteraria – unisce la struttura del thriller fantascientifico a una riflessione sul controllo sociale e sulla percezione della verità: attraverso le vicende del protagonista, Paolo Brancati esplora temi complessi, criticando la logica delle apparenze.
In occasione della presentazione, l’autore dialogherà con la scrittrice e Cavaliere della Repubblica Sara Favarò e con la giornalista Marianna La Barbera, in un viaggio ideale tra mistero, fantasia e dimensioni del tempo.
Da sempre attento e sensibile ai temi sociali, Paolo Brancati donerà 1 euro per ogni copia venduta, destinando il ricavato agli utenti della fattoria didattica, a sostegno delle loro attività e dei loro percorsi.
Cenni sull’autore
Nato a Palermo il 26 dicembre del 1976, Paolo Brancati è un attore, regista, scrittore e assistente sociale.
La sua attività unisce il mondo dello spettacolo all’impegno a favore dei più deboli.
È laureato in Scienze del Servizio Sociale e lavora come assistente sociale, consulente tecnico e perito per il Tribunale di Palermo.
Ha inoltre fondato e diretto un percorso formativo dedicato al cinema e al teatro all'interno della casa circondariale “Pagliarelli-Antonio Lorusso” di Palermo.
Dopo aver iniziato nell'animazione turistica, si è diplomato in arte drammatica alla scuola del Teatro Crystal di Palermo sotto la guida di Mario Pupella, perfezionandosi poi in regia, cabaret e improvvisazione.
Lavora come attore e regista tra cinema, teatro e televisione, affiancando a queste attività anche quella di DJ producer.
In qualità di autore si dedica principalmente alla narrativa di genere fantascientifico e thriller con risvolti sociali e con “Realtà Capovolte” ha inaugurato una trilogia letteraria.
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