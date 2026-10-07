Cerca

Cronaca Lazio Roma

Mattarella condanna l'attacco di Hamas del 7 ottobre e ribadisce il sostegno dell'Italia a Israele

Redazione
Condividi:
Mattarella condanna l'attacco di Hamas del 7 ottobre e ribadisce il sostegno dell'Italia a Israele
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Il 7 ottobre 2024, a un anno esatto dall'attacco di Hamas contro Israele, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso una dichiarazione ufficiale per ricordare la tragica ricorrenza. Nel suo intervento, ha definito l'assalto «ignobile» e ha sottolineato come molti giovani, anche di altre nazionalità, siano stati «vilmente colpiti, tratti in ostaggio o privati della vita mentre si trovavano riuniti per un'occasione di festa».

La condanna del terrorismo e dell'antisemitismo

Mattarella ha ribadito con fermezza che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. «Resteranno, per tutti i popoli, un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza, in Medio Oriente e nel mondo intero, le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa», ha dichiarato.

Vicinanza alle vittime e al popolo israeliano

Il capo dello Stato ha espresso nuovamente la vicinanza della Repubblica Italiana al popolo di Israele, alle famiglie delle vittime e a coloro che portano ancora le ferite di quella terribile giornata. Un messaggio di solidarietà che conferma l'impegno dell'Italia nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Un monito per il futuro

Le parole di Mattarella rappresentano un forte richiamo alla responsabilità della comunità internazionale. L'anniversario del 7 ottobre non è solo un momento di commemorazione, ma anche un'occasione per riflettere sulle cause profonde del conflitto e sulla necessità di costruire una pace duratura in Medio Oriente, nel rispetto dei diritti umani e della dignità di tutti i popoli.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
mattarella ottobre hamas israele terrorismo antisemitismo medio oriente anniversario

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 8. Oggi sono analizzate 15 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza