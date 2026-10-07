Mattarella condanna l'attacco di Hamas del 7 ottobre e ribadisce il sostegno dell'Italia a Israele

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Il 7 ottobre 2024, a un anno esatto dall'attacco di Hamas contro Israele, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso una dichiarazione ufficiale per ricordare la tragica ricorrenza. Nel suo intervento, ha definito l'assalto «ignobile» e ha sottolineato come molti giovani, anche di altre nazionalità, siano stati «vilmente colpiti, tratti in ostaggio o privati della vita mentre si trovavano riuniti per un'occasione di festa».

La condanna del terrorismo e dell'antisemitismo

Mattarella ha ribadito con fermezza che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. «Resteranno, per tutti i popoli, un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza, in Medio Oriente e nel mondo intero, le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa», ha dichiarato.

Vicinanza alle vittime e al popolo israeliano

Il capo dello Stato ha espresso nuovamente la vicinanza della Repubblica Italiana al popolo di Israele, alle famiglie delle vittime e a coloro che portano ancora le ferite di quella terribile giornata. Un messaggio di solidarietà che conferma l'impegno dell'Italia nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione.

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Un monito per il futuro

Le parole di Mattarella rappresentano un forte richiamo alla responsabilità della comunità internazionale. L'anniversario del 7 ottobre non è solo un momento di commemorazione, ma anche un'occasione per riflettere sulle cause profonde del conflitto e sulla necessità di costruire una pace duratura in Medio Oriente, nel rispetto dei diritti umani e della dignità di tutti i popoli.