Meloni registra la sua voce per proteggerla dall'intelligenza artificiale

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha depositato all'Euipo, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, la registrazione di un frammento audio di quattro secondi in cui pronuncia la celebre frase «Io sono Giorgia». L'obiettivo è tutelarsi dalla clonazione vocale attraverso l'intelligenza artificiale, un fenomeno in crescita che preoccupa sempre più esponenti pubblici e artisti.

La domanda, attualmente in esame, copre l'utilizzo del segno per contenuti multimediali, attività culturali e manifestazioni politiche. Non si tratta di un caso isolato: nei mesi scorsi anche la cantante Giusy Ferreri aveva intrapreso un percorso simile per proteggere la propria identità vocale.

Perché registrare la voce

La clonazione vocale tramite IA consente di riprodurre fedelmente la voce di una persona e di utilizzarla per scopi ingannevoli, come diffondere dichiarazioni mai pronunciate o creare contenuti audio falsi. Registrare il proprio timbro come marchio offre una protezione legale contro usi non autorizzati, permettendo di agire rapidamente in caso di abusi.

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Il precedente di Giusy Ferreri

La cantante Giusy Ferreri è stata tra le prime in Italia a muoversi in questa direzione, depositando la propria voce per evitare che venisse clonata e utilizzata in brani o messaggi non autorizzati. La sua iniziativa ha aperto la strada a un nuovo modo di intendere la tutela della personalità nell'era digitale.

Implicazioni per il futuro

La decisione di Meloni si inserisce in un dibattito più ampio sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sulla protezione dei diritti individuali. Con l'avanzare della tecnologia, è probabile che sempre più figure pubbliche richiedano forme di salvaguardia simili, spingendo legislatori e autorità a definire regole chiare.