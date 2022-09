Meteo: Esplosione di primavera poi per il weekend delle Palme ecco il dettaglio

Da oggi mercoledì 24 esploderà la primavera. Il sopraggiungere di una figura di alta pressione sul nostro Paese garantirà infatti, oltre al bel tempo, anche un progressivo aumento delle temperature, specie diurne, che arriveranno a toccare punte fino a 20°C su diverse regioni.

I primi segnali di una ripresa delle colonnine di mercurio si avvertiranno già a partire da mercoledì 24, quando un maggiore irraggiamento solare favorirà un aumento termico più apprezzabile nei valori massimi. Continuerà infatti a fare ancora un po' freschino solamente la notte e nelle primissime ore del mattino, specialmente al Nord e nelle vallate più interne del Centro, come per esempio in Toscana e in Umbria. Ma sarà solo questione di ore.

Il quadro climatico è destinato infatti a cambiare tra giovedì 25 e venerdì 26, quando masse d'aria più calda risaliranno dal Nord Africa, con l'intento non solo di fornire ulteriore energia all'ormai consolidato anticiclone, ma anche di stuzzicare vistosamente i termometri, spingendoli ulteriormente verso l'alto, specie nelle vallate alpine e su alcuni tratti della Val Padana e provocando un aumento anche dei valori notturni.



In questo frangente i valori massimi toccheranno punte localmente prossime ai 20°C in città come Bolzano, Trento, Bologna e intorno ai 17/18°C su molti angoli del Nordovest e su quelli più interni del Centro.

Solo grado in meno invece al Sud, peraltro anche qui in un contesto caratterizzato da un clima comunque più mite rispetto ai giorni scorsi.

Infine, se tutto sarà confermato, anche nel corso del prossimo weekend il quadro climatico si manterrà di stampo puramente primaverile, ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti.

Sole sul weekend delle Palme!



Nel corso della seconda metà della settimana l'anticiclone attualmente in avanzamento sul nostro Paese si impadronirà letteralmente dell'Italia, influenzando il tempo quanto meno fino al prossimo fino a sabato 27 e domenica 28 marzo. Ma le condizioni saranno quindi stabili ovunque?

Cerchiamo di una risposta a questa domanda analizzando le previsioni aggiornate da qui al fine settimana.

Come accennato, nei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione si posizionerà sul bacino del Mediterraneo, garantendo un sempre più ampio soleggiamento e, di conseguenza, temperature in deciso aumento. Tuttavia, proprio a ridosso del weekend, il rapido passaggio di una perturbazione atlantica sull'Europa centro-settentrionale farà in qualche modo sentire i suoi effetti anche su parte delle nostre regioni.



Nel concreto, sabato 27 ci attendiamo un aumento della copertura nuvolosa su parte del Nord e sulle regioni del medio-alto Tirreno, anche con qualche piovasco associato sull'arco alpino, sulla Liguria e sul Friuli-Venezia Giulia e con deboli nevicate sopra i 1700 metri di quota. Andrà decisamente meglio sul resto del Paese, dove avremo più sole e un clima piuttosto mite.

La Domenica delle Palme sarà contraddistinta da una stabilità atmosferica praticamente su tutta l'Italia, grazie ad un anticiclone ben disteso sull'Europa meridionale e meno disposto a lasciar spazio a qualsivoglia infiltrazione. Spazio quindi al sole e temperature che si porteranno fin verso i 18/20°C su Romagna, Toscana e Isole maggiori. Altrove valori almeno fino a 16/17°C durante le ore pomeridiane. (iLMeteo)

In aggiornamento