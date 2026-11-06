Milano, vigilanza rafforzata per la gip Landoni dopo insulti e minacce

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La Prefettura di Milano ha disposto una vigilanza rafforzata per la gip Tiziana Landoni, la magistrata che non ha convalidato il fermo di Youssef Siher, gestore della chat del movimento 17 ottobre. La decisione arriva dopo una serie di messaggi contenenti insulti e minacce nei confronti della giudice, e segna un innalzamento del livello di attenzione da parte delle autorità.

La misura approvata dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

La vigilanza rafforzata è stata approvata dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e prevede controlli frequenti nelle zone frequentate dalla magistrata. Si tratta di un dispositivo di protezione che può essere intensificato in caso di nuove minacce specifiche, con l'obiettivo di garantire l'incolumità della giudice e di prevenire eventuali azioni ostili.

Perché la gip è finita nel mirino

Il provvedimento si collega alla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Youssef Siher, gestore della chat del movimento 17 ottobre. La mancata convalida del fermo da parte della gip Landoni ha scatenato reazioni ostili sui social e non solo, con messaggi di insulti e minacce che hanno portato la Prefettura a intervenire con misure di protezione. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza dei magistrati e sulla pressione cui sono sottoposti nei casi di maggiore impatto mediatico.

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