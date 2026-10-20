Napoli Bodo Glimt Allegri cerca la svolta in Champions

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bodo Glimt nella terza giornata di Champions League allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a una prova di carattere per invertire la rotta e rilanciarsi nel girone.

Allegri: fiducia nella squadra e nella società

Il tecnico ha espresso piena fiducia nei confronti del gruppo e della società, nonostante il momento delicato. "Ho sentito il presidente De Laurentiis stamattina, ma le parole non contano, contano i risultati", ha dichiarato Allegri. "Il Bodo Glimt è una squadra che in Champions l'anno scorso ha fatto una buona prova. Noi domani dovremo giocare con una buona tecnica e precisione dei passaggi e fare una partita con la convinzione di poter portare a casa dei punti".

Allegri sa che la sfida contro i norvegesi rappresenta un banco di prova decisivo per la stagione del Napoli. "Da questi momenti bisogna uscire e lo possiamo fare solo noi. Dobbiamo andare a cercarci quel risultato che in questo momento ci manca. E sappiamo che magari se riuscissimo a vincere domani, vedremo poi le cose in un altro modo. Comunque dobbiamo migliorare in diverse situazioni".

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La difesa dei giocatori e la gestione del gruppo

Il tecnico ha voluto difendere i suoi giocatori dalle critiche, sottolineando l'importanza di mantenere unito il gruppo. "Mi dispiace che ci sono dei ragazzi che sono stati criticati oltremodo, perché comunque fanno parte della rosa del Napoli. I giocatori che ci sono all'interno della rosa vanno difesi e vanno aiutati anche quando ci sono momenti un pochino più difficili. I ragazzi su questo devono stare tranquilli perché hanno tutti la mia fiducia incondizionata, altrimenti ogni giorno bisognerebbe buttarne a mare dieci. E siccome il mercato è chiuso, non è che si possono cambiare dei giocatori. Questo è il momento in cui ognuno deve alzare la testa e deve dimostrare che può stare a Napoli".

Allegri ha poi parlato della gestione delle forze in un calendario fitto di impegni. "A Venezia dopo un primo tempo in cui non siamo stati brillantissimi, abbiamo fatto un discreto secondo tempo creando delle buone occasioni. Abbiamo nove partite in un mese e ne avremo altre nove dopo la sosta. Non possiamo pensare che debbano giocare sempre gli stessi undici perché il Napoli ha una rosa di 20 giocatori e tutti possono giocare".

Recuperare condizione e serenità

Il tecnico ha anche spiegato la necessità di recuperare la condizione di alcuni giocatori reduci da infortuni, ma senza fretta. "Bisogna recuperare la condizione di alcuni giocatori che per vari motivi sono stati fuori e quindi non sono ancora al top, ma bisogna farlo con totale serenità, senza avere l'ansia da prestazione o la fretta. Le qualità di una squadra non è che si capovolgono o vengono a meno in mancanza di due risultati. Noi dobbiamo eliminare quelle che sono state le mancanze in alcuni momenti della partita. Domani bisogna fare una gara di grande tecnica, di grande voglia, di grande attenzione e sicuramente i tifosi ci trovano dare una mano".

Infine, Allegri ha commentato la sconfitta di sabato scorso, che ha interrotto una serie positiva. "Sono molto dispiaciuto per quello che è successo sabato perché venivamo da tre partite con due vittorie e un pareggio e purtroppo è stata interrotta questa serie. Però nell'arco di un'annata i momenti difficili ci sono, quindi speriamo di iniziare a fare nuovamente i risultati".