Roma Slovan Bratislava alle 21 Gasperini cerca la prima vittoria in Champions

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La Roma scende in campo questa sera alle 21 contro lo Slovan Bratislava nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo due partite, i giallorossi hanno raccolto solo un punto e hanno bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione. L'allenatore Gian Piero Gasperini sa bene che servono almeno dieci punti per passare il turno e che la gara contro gli slovacchi è fondamentale.

Le parole di Gasperini

"È una squadra sicuramente dinamica, preparata sotto l'aspetto atletico - ha detto Gasperini alla vigilia -. Nel panorama Champions non è di prima fascia, ma come tutte queste gare sarà difficile. Non sottovaluteremo l'avversario perché abbiamo bisogno di vincere per provare ad andare avanti". Il tecnico ha poi aggiunto: "Per quello che sono stati questi anni si è sempre girato intorno ai dieci punti per qualificarsi. Dobbiamo iniziare a vincere in casa, l'obiettivo è stare dentro le prime 24".

Le assenze pesanti

La Roma dovrà fare i conti con diverse assenze importanti. Paulo Dybala ha riportato una lesione muscolare al gemello del polpaccio destro e starà fuori almeno due settimane. Non ci saranno nemmeno Svilar, Koné e Cristante. In attacco, Gasperini potrà contare su Lorenzo Pellegrini, Soulé e Malen, con Castro pronto a subentrare. "Santiago ha fatto un gran gol l'altra sera, per caratteristiche il match con il Bratislava può essere giusto per due attaccanti, magari anche a partita in corso - ha spiegato il tecnico -. Non voglio snaturare una squadra che fa bene solo per la voglia di vedere Malen insieme a Castro".

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Pellegrini e il rinnovo

In conferenza stampa era presente anche Lorenzo Pellegrini, che ha parlato del suo rinnovo contrattuale: "Tutti mi hanno sempre dimostrato che volevano che rimanessi, il rinnovo è stato semplice. La cosa importante era tornare a stare bene dopo l'infortunio. Il contratto di un anno è stata una scelta che la società ha preso e io ho accettato. L'estate da svincolato l'ho vissuta serenamente perché il mio focus era sul tornare a stare bene e restare per proseguire quanto costruito".

Obiettivo vittoria

La Roma cerca la prima vittoria stagionale in Champions League e vuole dare continuità alla buona prestazione offerta contro il Genoa in campionato. Gasperini ha sottolineato che la rosa è "di valore" ma numericamente "un po' corta" e che a gennaio serviranno due innesti per completare l'organico. Intanto, contro lo Slovan Bratislava, l'unico risultato utile è la vittoria.