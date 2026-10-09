Navi Pillay vince il Nobel per la Pace 2026: un riconoscimento alla giustizia internazionale

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Il Premio Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato a Navanethem "Navi" Pillay, giurista sudafricana di fama internazionale, con la motivazione: "per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale". L'annuncio ha suscitato ampio consenso tra esperti e organizzazioni per i diritti umani, ma anche critiche immediate da parte di alcuni governi.

Chi è Navi Pillay

Nata nel 1941 a Durban, in Sudafrica, Navi Pillay è stata la prima donna di colore a ricoprire la carica di giudice dell'Alta Corte del Sudafrica. Ha dedicato gran parte della sua carriera alla difesa dei diritti umani, ricoprendo ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite. Tra il 2008 e il 2014 è stata Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, distinguendosi per il suo impegno contro l'impunità e le violazioni dei diritti fondamentali.

Il ruolo nel diritto internazionale

Pillay ha presieduto il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, contribuendo a perseguire i responsabili del genocidio del 1994. Ha inoltre lavorato come giudice presso la Corte penale internazionale dell'Aia. La sua attività si è concentrata sulla lotta alla violenza sessuale nei conflitti armati e sulla promozione della giustizia di genere.

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L'accoglienza a Norimberga e la battuta su Trump

Dopo l'assegnazione, Navi Pillay è stata accolta con un applauso al Tribunale di Norimberga. Con ironia, la giurista ha commentato la standing ovation: "Se battete le mani un po' più forte, potrei condividerlo con Trump". Una battuta che ha alleggerito il momento, ma che arriva in un clima internazionale tutt'altro che disteso.

Le critiche del governo israeliano

Non sono mancate le reazioni dure. Il governo israeliano ha attaccato duramente la scelta del comitato norvegese: "Assegnare il Nobel per la Pace a Pillay non è un atto di giustizia, ma la grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l'odio e i pregiudizi contro Israele. La commissione del Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Il ruolo di Pillay nell'incessante demonizzazione di Israele, con motivazioni politiche, e nella promozione delle accuse di genocidio è eloquente".

Le reazioni internazionali e l'importanza del premio

La notizia è stata accolta con favore da numerose organizzazioni internazionali, che vedono in questo riconoscimento un sostegno al diritto internazionale e alla diplomazia dei diritti umani. Il premio giunge in un momento storico segnato da conflitti e tensioni globali, e rappresenta un monito a rafforzare le istituzioni di giustizia internazionale, nonostante le divisioni che continua a provocare.

Un messaggio per il futuro

Con l'assegnazione del Nobel per la Pace 2026 a Navi Pillay, il comitato norvegese intende sottolineare l'importanza di un ordine mondiale basato sul rispetto della legge e sulla protezione dei più vulnerabili. La giurista sudafricana ha dichiarato di voler continuare a battersi per i diritti di tutti, affinché la pace non rimanga un'aspirazione ma diventi una realtà concreta.