Nikkou Torna Con “Rain”: il 9 ottobre un nuovo frammento del suo universo sonoro
Dopo il debutto con Friday, Nikkou torna il 9 ottobre con Rain, il nuovo singolo pubblicato da Hopeland.
Il brano prosegue il percorso del progetto napoletano, nato come uno spazio in cui ricordi, immagini e sensazioni prendono forma attraverso la musica. Un universo sonoro sospeso, nel quale le parole lasciano spazio alle melodie e alle atmosfere e ogni traccia diventa un frammento da ascoltare e interpretare.
Rain si inserisce così nella ricerca sonora di Nikkou, muovendosi tra suggestioni lo-fi, chill-step ed elettroniche e privilegiando una dimensione intima e immersiva. La pioggia, già presente nell'immaginario del progetto come elemento capace contemporaneamente di cancellare e rendere visibili i ricordi, diventa nel nuovo singolo una nuova porta d'accesso a questo spazio sospeso tra memoria e immaginazione.
Come per Friday, Nikkou costruisce il proprio linguaggio musicale attraverso un approccio che mette al centro la componente organica degli strumenti e la ricerca dell'atmosfera, evitando una narrazione esplicita e lasciando che sia l'ascoltatore a completare il significato del brano attraverso le proprie immagini e sensazioni.
Rain rappresenta quindi un nuovo passaggio nel percorso di Nikkou: non una storia da raccontare, ma un atmosfera da attraversare.
“Abbastanza vicino da sembrare un ricordo, abbastanza lontano da sembrare un sogno.”
Il nuovo singolo “Rain” sarà disponibile dal 9 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio, per Hopeland.
link al presave: https://add-it.feiyr.com/Nikkou/Rain
Instagram: https://www.instagram.com/nikkou.wav
Tiktok: https://www.tiktok.com/nikkou.wav
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