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Si svolgerà domenica 28 novembre alle ore 17:30 presso l'Aula Consiliare del Comune di Belpasso (CT), la cerimonia di consegna della XXXIV Edizione del Premio Letterario Internazionale "Nino Martoglio", organizzato dal Circolo Athena con la consulenza scientifica dell’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano e la collaborazione del Comune di Belpasso. Come per le altre edizioni, la cerimonia sarà presentata da Flaminia Belfiore.

Presieduta da Sarah Zappulla Muscarà (Università di Catania) e composta da Maria Caruso (presidente del Circolo Athena), Daniele Motta, (sindaco del Comune di Belpasso), Vicente Gonzalez Martin (Università di Salamanca, Spagna), Domenico Tempio (editorialista de "La Sicilia"), la giuria ha assegnato il Premio Martoglio nelle seguenti sezioni:

Letteratura: Roberto Andò

Fotografia: Lia Pasqualino

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Giornalismo: Luciano Gianluca Calì

Saggistica: Gandolfo Cascio

"Athena": Francesca Ferro

Nel panorama dei premi letterari, il Martoglio si distingue per l’originalità della formula: pensato per promuovere il libro e la lettura, esso non si esaurisce nella cerimonia di consegna, ma esercita costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali della contemporaneità. L’unicità del Martoglio consiste nella disponibilità dei premiati a destinare la somma ricevuta nell’acquisto di libri che vengono sorteggiati tra il pubblico durante la manifestazione. I numerosi volumi distribuiti danno l’opportunità di approfondire la conoscenza dei premiati, sollecitando un dialogo ideale con scrittori ed intellettuali attraverso la lettura delle loro opere.

La trentaquattresima edizione del Premio Internazionale Martoglio ha dunque assegnato gli allori a Roberto Andò per il romanzo “Il bambino nascosto”, per la sezione Letteratura e cinema. A Lia Pasqualino per “Il tempo dell’attesa”, sezione fotografia. A Gandolfo Cascio per “Dolci detti. Dante, la letteratura e i poeti”, sezione saggistica. Inoltre a Luciano Gianluca Calì per la sezione giornalismo ed a Francesca Ferro per la sezione teatro.

Organizzato dal Circolo Athena con la consulenza scientifica dell’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano e il patrocinio del Comune di Belpasso, e istituito per rievocare la straordinaria stagione culturale del Novecento attraverso il genio multiforme di uno dei suoi protagonisti più illustri, il grande Nino Martoglio, il Premio promuove e valorizza l’identità della Sicilia attraverso il confronto con le voci più autorevoli del mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo. L’apertura del Premio ad un orizzonte internazionale esprime la volontà di recuperare l’antica vocazione siciliana a farsi centro di incontri e di scambi culturali nell’area del Mediterraneo.

Tra i premiati delle scorse edizioni che arricchiscono il prestigioso Albo d’Oro del Premio compaiono, tra gli altri, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Bonaviri, Andrea Camilleri, Silvana Grasso, Simonetta Agnello Hornby, Turi Ferro, Leo Gullotta, Maurizio Scaparro, Vincenzo Pirrotta, Paolo Mieli, Marcello Sorgi, Francesco Merlo, Massimo Gramellini, Vittorio Sgarbi, Giuseppina Torregrossa, Paolo Di Paolo, Roberto Alajmo, Pietro Melati, Gene Gnocchi, Moni Ovadia.