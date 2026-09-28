Nuove opportunità di lavoro nella Regione Calabria per funzionari esperti

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La Regione Calabria ha avviato una procedura di selezione interna per l'attribuzione di tre incarichi di Elevata Qualificazione presso il Dipartimento per l'Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità. L'iniziativa è rivolta ai dipendenti regionali in servizio presso i dipartimenti della Giunta Regionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato, o comandati, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

L'avviso, finalizzato all'individuazione di personale interno, prevede il conferimento di tre posizioni di Elevata Qualificazione: un incarico di III livello e due incarichi di II livello, tutti di durata triennale. Le candidature dovranno pervenire entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito della Regione Calabria, complete di nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza.

Dettagli degli incarichi

Il primo incarico, di Elevata Qualificazione di III livello, avrà una durata di tre anni e riguarderà la programmazione e gestione dei Fondi per le Politiche di Genere e Pari Opportunità, il coordinamento del Centro regionale antidiscriminazione e la gestione dei CUAV (Centri Uomini autori di violenza domestica e di genere). Inoltre, si occuperà della gestione dei fondi per interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia residenti in Calabria, in base alla L.R. n. 45/2022 e alla L.R. n. 8/2023. La sede è presso il Settore 2 "Inclusione sociale e innovazione del Welfare, contrasto alle povertà".

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Il secondo incarico, di Elevata Qualificazione di II livello, sempre di durata triennale, si concentrerà sul coordinamento delle attività in materia di invecchiamento attivo, disabilità, maternità, affidi e politiche per la famiglia, con attività di consulenza giuridico-legale. La posizione è presso il Settore 4 "Politiche per l'infanzia, la famiglia e la non autosufficienza. Diritti e autonomia delle persone con disabilità".

Il terzo incarico, anch'esso di Elevata Qualificazione di II livello e triennale, prevede il coordinamento degli Albi delle Cooperative sociali e la gestione delle iscrizioni delle cooperative sociali dell'area nord, oltre alla programmazione, coordinamento e gestione di progetti a favore di giovani in difficoltà, come PIPPI e CARE LEAVERS. La sede è presso il Settore 3 "Terzo settore, sussidiarietà e cittadinanza attiva".

Requisiti e modalità di partecipazione

I candidati devono inviare la propria domanda, corredata dal nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza, all'indirizzo PEC indicato nell'avviso, entro e non oltre cinque giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Regione Calabria. La domanda deve essere completa, a pena di inammissibilità, di: curriculum vitae datato e firmato, con evidenza dei requisiti culturali, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisita; dichiarazione di insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale e di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello allegato; espresso assenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa; nulla osta alla mobilità rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza; copia del documento di identità in corso di validità.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale della Regione Calabria o contattare il Dipartimento per l'Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità.