Regione Calabria, incarichi di elevata qualificazione: manifestazione di interesse per tre posizioni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Segretariato Generale della Giunta Regionale della Calabria ha indetto una manifestazione di interesse per l'individuazione di tre dipendenti appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione da assegnare ad altrettanti incarichi triennali. La selezione è riservata a personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato della Giunta regionale, oppure comandato, in servizio presso i dipartimenti della Giunta.

Gli incarichi disponibili

Gli incarichi da conferire, tutti di E.Q. di 3^ fascia presso la Struttura Ausiliaria del Segretariato Generale, sono i seguenti:

Distinct Body e supporto alle attività della Segreteria di Giunta – decorrenza dalla data del decreto di conferimento.

– decorrenza dalla data del decreto di conferimento. Supporto alle funzioni di coordinamento – decorrenza dalla data del decreto di conferimento.

– decorrenza dalla data del decreto di conferimento. Verifiche e Controlli – decorrenza dal 9 ottobre 2026.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono presentare la propria candidatura i dipendenti regionali in possesso dei requisiti richiesti. La domanda dovrà pervenire, tramite PEC all'indirizzo [email protected], entro e non oltre 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Alla candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Curriculum vitae in formato europeo , redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritto, con indicazione dei requisiti culturali, delle attitudini, delle capacità professionali e delle eventuali esperienze lavorative maturate nelle funzioni oggetto dell'incarico.

, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritto, con indicazione dei requisiti culturali, delle attitudini, delle capacità professionali e delle eventuali esperienze lavorative maturate nelle funzioni oggetto dell'incarico. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza di condanne per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale.

e di insussistenza di condanne per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale. Fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità.

Informazioni e scadenze

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo integrale dell'avviso pubblicato sul sito della Regione Calabria. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a 5 giorni dalla pubblicazione, come indicato. Si tratta di un'opportunità riservata ai funzionari interni che desiderano assumere incarichi di responsabilità nell'ambito della Struttura Ausiliaria del Segretariato Generale.