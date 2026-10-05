Palagiano, arrestato 21enne: in casa cocaina, hashish e 19mila euro in contanti

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A Palagiano, in provincia di Taranto, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un giovane di 21 anni del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, al termine di una serie di accertamenti condotti nell'ambito dei servizi di controllo del territorio.

L'inseguimento e il primo ritrovamento

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, alla vista della pattuglia il 21enne avrebbe tentato di disfarsi di un involucro che aveva con sé, lanciandolo sotto un'autovettura in sosta. I Carabinieri, accortisi immediatamente del gesto, sono intervenuti recuperando il pacchetto: all'interno c'erano circa 5 grammi di cocaina. Un episodio che ha insospettito ulteriormente gli operatori, innescando l'approfondimento che ha portato all'estensione della perquisizione.

La perquisizione in casa: droga e denaro

Nell'abitazione del giovane, i Carabinieri hanno trovato altri 85 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish. Insieme alla droga, sono stati sequestrati materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi e una ingente somma di denaro: circa 19.000 euro in contanti, che secondo l'ipotesi investigativa potrebbe essere riconducibile all'attività di spaccio.

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Gli accertamenti tecnici e la misura cautelare

Il quantitativo complessivamente sequestrato sarà ora sottoposto agli accertamenti tecnici e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, chiamati a determinarne con precisione natura, principio attivo e peso netto. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'uomo è stato condotto presso la propria abitazione per la sottoposizione agli arresti domiciliari.

Presunzione di innocenza

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti dell'indagato, vige il principio di presunzione di innocenza fino all'eventuale sentenza definitiva di condanna.