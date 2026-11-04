Perugia, arrestato corriere della droga con 102 ovuli di eroina nello stomaco

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Un controllo apparentemente di routine si è trasformato in un'operazione antidroga di rilievo a Perugia. I carabinieri del capoluogo umbro hanno arrestato un uomo di 36 anni sorpreso con un ingente quantitativo di stupefacente nascosto all'interno del corpo.

L'allarme alla fermata degli autobus

Secondo quanto ricostruito, il 36enne si trovava nei pressi della fermata degli autobus di Piazza Partigiani quando è stato avvicinato dai militari. A destare sospetti è stato il suo atteggiamento: un nervosismo evidente e difficile da giustificare ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo.

Durante l'ispezione, gli operatori hanno notato un anomalo rigonfiamento nella zona addominale, un dettaglio che ha indotto i militari a condurre l'uomo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti del caso.

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La scoperta: 102 ovuli di eroina

Gli esami diagnostici hanno confermato il sospetto. Il 36enne trasportava nel proprio stomaco 102 involucri di eroina, per un peso complessivo di circa 1,2 chilogrammi. Una modalità di trasporto nota come body packing, particolarmente rischiosa per la salute della persona coinvolta e utilizzata dai corrieri della droga per eludere i controlli.

Dopo il ricovero e le verifiche mediche necessarie, l'uomo è stato dichiarato in condizioni compatibili con il trasferimento in carcere.

Il trasferimento in carcere

Il 36enne è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne, dove resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza dello stupefacente e la rete di destinatari, ma l'operazione dei carabinieri di Perugia conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul fronte del contrasto al traffico di droga in transito nella regione.

L'episodio riaccende i riflettori sul fenomeno dei corrieri della droga, sempre più spesso individuati grazie all'osservazione dei comportamenti sospetti oltre che alle verifiche investigative.