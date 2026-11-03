Polizia contro la criminalità giovanile: maxi operazione in tutta Italia

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Nelle ultime due settimane, le Questure italiane hanno condotto una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dal Servizio Centrale Operativo, mirata al contrasto della criminalità giovanile. L'attività ha coinvolto migliaia di operatori delle 106 Squadre Mobili, supportati da equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e da altri uffici della Polizia di Stato.

Controlli capillari e arresti

I controlli, concentrati soprattutto nelle aree di spaccio e di movida, hanno portato all'identificazione di 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni. Sono state arrestate 644 persone (575 maggiorenni e 69 minorenni) per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Inoltre, 1.695 giovani sono stati denunciati in stato di libertà, tra cui 373 minorenni, per reati come ricettazione, possesso di armi e spaccio di droga.

Reati e condotte illecite

Le condotte prevalenti, spesso ostentate sui social dagli stessi autori, riguardano tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Complessivamente, sono state controllate 299 abitazioni (di cui 39 strutture per minori stranieri non accompagnati), 365 sale giochi, 896 esercizi commerciali, 1.149 luoghi di movida, 177 stazioni e 198 parchi. Sono state elevate 1.394 sanzioni amministrative, in particolare per uso di droga, violazioni al codice della strada e norme sui pubblici esercizi.

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Sequestri record

Durante le perquisizioni, sono stati recuperati numerosi oggetti rubati, tra cui collane d'oro, tablet, cellulari e abbigliamento, oltre a 269.863 euro in contanti. Le forze dell'ordine hanno sequestrato 28 armi da fuoco, 210 armi bianche, 25 oggetti atti ad offendere e numerosi ordigni esplosivi. Per quanto riguarda gli stupefacenti, sono stati sequestrati 69,4 kg di cocaina, 328,44 g di eroina e 174,8 kg di cannabinoidi, oltre a quantità minori di ecstasy, ketamina, anfetamine e benzodiazepine.

Focus su Foggia e Lombardia

Nella provincia di Foggia, gli investigatori hanno scoperto alcune 'crack house', laboratori artigianali per la trasformazione della cocaina in crack. In Lombardia, nelle province di Como, Cremona, Milano, Monza e Brianza, i controlli si sono intensificati a seguito dei disordini durante le manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre 2026. Sono stati monitorati 1.115 profili social, con richieste di oscuramento per tre di essi in provincia di Torino.

Operazione a Sassari

Nella provincia di Sassari, sono state identificate 86 persone: 5 arrestate in flagranza e 5 denunciate. Sono stati sequestrati 5 coltelli e 350 grammi di stupefacenti tra hashish e cocaina. L'operazione ha inoltre permesso di raccogliere elementi decisivi sull'organizzazione dei disordini, grazie all'analisi delle chat sui telefoni dei giovani coinvolti.