Radar in tempo reale di InfoOggi con piogge al Sud e venti forti "Radar Meteo in tempo reale"

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Meteo 3 novembre 2026 tra piogge al Sud e venti forti prima di una nuova fase instabile

Piogge in attenuazione dalla sera ma il miglioramento resta temporaneo con nuovi disturbi attesi sulle Isole Maggiori e al Nord Ovest nei prossimi giorni

Il meteo di martedì 3 novembre 2026 resta condizionato da una circolazione di bassa pressione diretta verso lo Ionio e la Grecia. Le precipitazioni interessano soprattutto Puglia, Basilicata e alcuni settori di Calabria e Sicilia, mentre sulle regioni adriatiche centrali resistono annuvolamenti e piogge più deboli.

Nel corso della giornata è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni, più evidente dalla sera. Il passaggio verso condizioni più asciutte non coincide però con l’arrivo di un’alta pressione stabile: tra mercoledì e la seconda parte della settimana torneranno occasioni di pioggia, inizialmente sulle Isole Maggiori e successivamente anche su parte del Centro e del Nord Ovest.

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Meteo oggi 3 novembre con piogge residue e ventilazione settentrionale

La fase di maltempo continua a coinvolgere principalmente il Centro Sud, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni più consistenti sono attesi sulla Puglia, sulla Basilicata orientale e su parte della Sicilia settentrionale.

Piogge più irregolari possono raggiungere i versanti orientali di Abruzzo e Molise, la Campania interna e alcuni settori calabresi. I venti settentrionali restano sostenuti, con una progressiva attenuazione dal pomeriggio. Lo Ionio si presenta agitato, mentre Adriatico, Tirreno e Canale di Sardegna risultano molto mossi, con tendenza a un calo del moto ondoso in serata. Dipartimento della Protezione Civile

Nord tra nuvole e qualche debole pioggia

Al Nord Italia la giornata trascorre con nuvolosità diffusa, localmente compatta sulle pianure e sul Veneto. Tra pomeriggio e sera non si escludono deboli precipitazioni sui settori orientali e sul Piemonte, alternate a pause asciutte.

Le schiarite risultano più probabili sulla Liguria e su parte delle regioni occidentali. Le temperature massime raggiungono indicativamente 13 gradi a Milano e Torino e 17 gradi a Genova.

Centro e Sardegna con maggiori schiarite sul versante tirrenico

Sulle regioni centrali il tempo rimane variabile. La nuvolosità si concentra soprattutto lungo il versante adriatico, con piogge deboli e intermittenti tra Abruzzo e Molise e possibili fenomeni residui sulle Marche.

Il versante tirrenico beneficia di aperture più ampie, pur in presenza di vento e di un clima fresco. Sulla Sardegna prevalgono condizioni generalmente asciutte, in attesa dell’evoluzione prevista nei giorni successivi.

Le massime si portano intorno a 15 gradi a Firenze e 19 gradi a Roma.

Sud e Sicilia con instabilità in progressivo esaurimento

La mattinata resta più incerta tra Puglia e Basilicata, dove sono possibili rovesci e locali temporali. Annuvolamenti accompagnati da precipitazioni interessano anche parte della Calabria e della Sicilia tirrenica.

Tra pomeriggio e sera i fenomeni tendono a diventare meno frequenti, lasciando spazio a schiarite più estese. Le temperature massime previste sono di circa 18 gradi a Napoli e 19 gradi a Palermo.

Sui rilievi appenninici interessati dalle precipitazioni, la neve può comparire indicativamente oltre i 1500–1700 metri, con quota variabile in relazione all’intensità dei fenomeni e alle condizioni locali.

Allerta meteo del 3 novembre con arancione in Puglia e parte della Basilicata

Per martedì 3 novembre, il quadro delle criticità prevede allerta arancione in Puglia e in alcuni settori della Basilicata. L’allerta gialla interessa altre zone lucane e settori di Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, con differenze legate alla tipologia di rischio e al territorio. mappe.protezionecivile.gov.it

Le aree interessate dall’allerta arancione

In Puglia, il livello arancione riguarda il rischio temporali e idrogeologico in numerose zone, dal Gargano al Salento, comprendendo Tavoliere, Subappennino Dauno, settori centrali adriatici e bradanici e diversi bacini fluviali.

In Basilicata, l’arancione per rischio idrogeologico interessa le zone identificate con le sigle Basi A1, Basi B, Basi E1 e Basi E2.

Dove è prevista l’allerta gialla

Le criticità di livello giallo comprendono:

Calabria , sui versanti ionici settentrionale e centro settentrionale, per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico.

, sui versanti ionici settentrionale e centro settentrionale, per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico. Abruzzo , nei bacini del Pescara, del basso Sangro e del Tordino Vomano, per rischio idrogeologico.

, nei bacini del Pescara, del basso Sangro e del Tordino Vomano, per rischio idrogeologico. Campania , in Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.

, in Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. Sicilia , in diversi settori settentrionali e occidentali, comprese alcune isole minori, con livelli di rischio differenti secondo la zona.

, in diversi settori settentrionali e occidentali, comprese alcune isole minori, con livelli di rischio differenti secondo la zona. Basilicata e Puglia, anche per specifiche criticità idrauliche o per fenomeni diversi da quelli associati al livello arancione.

L’allerta riguarda zone precise, che possono comprendere solo una parte della regione. Per gli spostamenti è quindi utile controllare gli aggiornamenti relativi al proprio comune e le eventuali disposizioni locali.

Meteo mercoledì 4 novembre con una pausa dalle piogge su molte regioni

Mercoledì 4 novembre il progressivo allontanamento della depressione favorisce un miglioramento su buona parte del Centro Sud. Il tempo resta tuttavia variabile, con nubi diffuse su alcuni settori e nuove precipitazioni localizzate.

Al Nord sono possibili deboli piogge tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, soprattutto in prossimità dei rilievi. Sulle Alpi occidentali potranno verificarsi nevicate alle quote più alte. In pianura la nuvolosità può persistere anche durante le ore centrali, mentre lungo alcune coste saranno più frequenti le aperture.

Al Centro resistono annuvolamenti sul versante adriatico, con isolate precipitazioni, più probabili sulle Marche e vicino ai rilievi. Sul lato tirrenico il sole trova maggiore spazio, alternandosi a passaggi nuvolosi.

Al Sud prevalgono condizioni più asciutte. Tra sera e notte aumenta però la possibilità di piovaschi sui settori ionici e nel Reggino, mentre sulla Sardegna orientale si profila un nuovo peggioramento.

Le temperature massime di mercoledì si attestano indicativamente su 11 gradi a Torino, 12 a Milano, 13 a Bologna, 15 a Firenze, 18 a Roma, 19 a Napoli e 17 a Bari.

Giovedì 5 e venerdì 6 novembre torna a crescere l’instabilità

La tregua di metà settimana appare fragile. Una nuova area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale può riportare condizioni instabili, con un primo coinvolgimento delle Isole Maggiori.

Per giovedì 5 novembre l’attenzione si concentra soprattutto sulla Sardegna e sulla Sicilia, in particolare sui settori orientali e ionici, dove le precipitazioni potrebbero assumere localmente carattere intenso. Sul resto d’Italia rimangono possibili intervalli asciutti e schiarite.

Tra giovedì e venerdì 6 novembre aumenta anche la probabilità di piogge sul Nord Ovest e su parte delle regioni centrali. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiedono ulteriori aggiornamenti, perché dipendono dalla posizione e dallo spostamento del minimo depressionario.

Tendenza del weekend con tempo ancora variabile

Le prime indicazioni per sabato 7 e domenica 8 novembre suggeriscono un fine settimana ancora esposto a passaggi perturbati, soprattutto al Centro Sud, mentre al Nord potrebbero aprirsi pause più asciutte.

Si tratta di una tendenza da confermare: a questa distanza, attribuire temporali intensi a una singola regione o a una precisa fascia oraria sarebbe prematuro. Saranno i prossimi aggiornamenti a chiarire traiettoria della perturbazione e aree maggiormente coinvolte.

Come seguire le piogge con il radar meteo di InfoOggi

Con precipitazioni intermittenti e temporali localizzati, può essere utile affiancare alle previsioni una consultazione del radar meteo.

Per osservare la distribuzione delle piogge e seguirne gli spostamenti, il consiglio è di visitare il radar meteo di InfoOggi, soprattutto prima di mettersi in viaggio o di organizzare attività all’aperto.

Le immagini radar aiutano a leggere l’evoluzione dei fenomeni in corso e vanno consultate insieme alle previsioni locali e agli aggiornamenti delle allerte, che descrivono anche le possibili conseguenze delle precipitazioni sul territorio.