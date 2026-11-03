Ricadi, Domenico Tocco muore in ospedale dopo la caduta da un albero

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L’ottantenne era rimasto gravemente ferito mentre lavorava nei suoi terreni in località Masa. Recuperato dai vigili del fuoco in un burrone, era stato trasferito in elisoccorso a Catanzaro

Non ce l’ha fatta Domenico Tocco, l’uomo di 80 anni rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un albero nelle campagne di Ricadi, nel Vibonese. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio in ospedale a Catanzaro, dove l’anziano era stato trasportato d’urgenza dopo l’incidente del giorno precedente.

La caduta nei terreni agricoli di località Masa

L’incidente si è verificato in località Masa, mentre Tocco era impegnato in alcune attività nei propri campi agricoli. Dopo la caduta dall’albero, l’uomo è finito in un burrone, rendendo particolarmente complesse le operazioni di recupero.

Il recupero dei vigili del fuoco e il trasferimento in elisoccorso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dal personale SAF, specializzato nelle tecniche di soccorso speleo alpino fluviale, utilizzate anche per raggiungere e recuperare persone in luoghi impervi.

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Le squadre hanno impiegato diversi minuti per raggiungere l’ottantenne e recuperarlo. Una volta concluse le operazioni, Tocco è stato affidato ai sanitari del 118, che ne hanno curato l’assistenza prima del trasferimento.

La gravità delle lesioni ha reso necessario il trasporto con l’elisoccorso a Catanzaro. Ricoverato in condizioni critiche, l’uomo è deceduto nel pomeriggio successivo all’incidente.