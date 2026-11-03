Ricadi, Domenico Tocco muore in ospedale dopo la caduta da un albero
L’ottantenne era rimasto gravemente ferito mentre lavorava nei suoi terreni in località Masa. Recuperato dai vigili del fuoco in un burrone, era stato trasferito in elisoccorso a Catanzaro
Non ce l’ha fatta Domenico Tocco, l’uomo di 80 anni rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un albero nelle campagne di Ricadi, nel Vibonese. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio in ospedale a Catanzaro, dove l’anziano era stato trasportato d’urgenza dopo l’incidente del giorno precedente.
La caduta nei terreni agricoli di località Masa
L’incidente si è verificato in località Masa, mentre Tocco era impegnato in alcune attività nei propri campi agricoli. Dopo la caduta dall’albero, l’uomo è finito in un burrone, rendendo particolarmente complesse le operazioni di recupero.
Il recupero dei vigili del fuoco e il trasferimento in elisoccorso
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dal personale SAF, specializzato nelle tecniche di soccorso speleo alpino fluviale, utilizzate anche per raggiungere e recuperare persone in luoghi impervi.
Le squadre hanno impiegato diversi minuti per raggiungere l’ottantenne e recuperarlo. Una volta concluse le operazioni, Tocco è stato affidato ai sanitari del 118, che ne hanno curato l’assistenza prima del trasferimento.
La gravità delle lesioni ha reso necessario il trasporto con l’elisoccorso a Catanzaro. Ricoverato in condizioni critiche, l’uomo è deceduto nel pomeriggio successivo all’incidente.
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