Cerca

Cronaca Calabria Vibo Valentia

Ricadi, Domenico Tocco muore in ospedale dopo la caduta da un albero

Redazione
Condividi:
Ricadi, Domenico Tocco muore in ospedale dopo la caduta da un albero
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

L’ottantenne era rimasto gravemente ferito mentre lavorava nei suoi terreni in località Masa. Recuperato dai vigili del fuoco in un burrone, era stato trasferito in elisoccorso a Catanzaro

Non ce l’ha fatta Domenico Tocco, l’uomo di 80 anni rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un albero nelle campagne di Ricadi, nel Vibonese. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio in ospedale a Catanzaro, dove l’anziano era stato trasportato d’urgenza dopo l’incidente del giorno precedente.

La caduta nei terreni agricoli di località Masa

L’incidente si è verificato in località Masa, mentre Tocco era impegnato in alcune attività nei propri campi agricoli. Dopo la caduta dall’albero, l’uomo è finito in un burrone, rendendo particolarmente complesse le operazioni di recupero.

Il recupero dei vigili del fuoco e il trasferimento in elisoccorso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dal personale SAF, specializzato nelle tecniche di soccorso speleo alpino fluviale, utilizzate anche per raggiungere e recuperare persone in luoghi impervi.

Le squadre hanno impiegato diversi minuti per raggiungere l’ottantenne e recuperarlo. Una volta concluse le operazioni, Tocco è stato affidato ai sanitari del 118, che ne hanno curato l’assistenza prima del trasferimento.

La gravità delle lesioni ha reso necessario il trasporto con l’elisoccorso a Catanzaro. Ricoverato in condizioni critiche, l’uomo è deceduto nel pomeriggio successivo all’incidente.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
domenico-tocco ricadi caduta-albero vibonese elisoccorso-catanzaro

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 12 volte su 20. Oggi sono analizzate 1 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza