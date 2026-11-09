Torino, maxi controllo nelle zone della movida: multe e denunce

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Un'operazione straordinaria di controllo del territorio ha interessato nelle scorse ore le aree più frequentate della movida torinese. La Polizia di Stato, insieme ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, ha setacciato piazza Vittorio e Borgo Rossini per contrastare fenomeni di illegalità e garantire sicurezza.

Bilancio dei controlli

Complessivamente sono state identificate 342 persone, due delle quali sanzionate amministrativamente per possesso di modica quantità di stupefacenti per uso personale. I controlli hanno riguardato anche 25 veicoli e 16 esercizi commerciali.

Irregolarità negli esercizi e dehors

In Borgo Rossini, la Polizia Locale ha elevato sanzioni ad alcuni locali per somministrazione di alcol a minori e a due minimarket per violazione delle norme igieniche. Nelle vie limitrofe a piazza Vittorio Veneto e in via Santa Giulia sono state contestate quattro violazioni per assembramento molesto secondo il regolamento di polizia urbana. In piazza Carlina, tre esercizi sono stati multati per irregolarità nell'installazione dei dehors. Le sanzioni amministrative complessive per gli esercizi commerciali ammontano a quasi 2.000 euro.

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Sicurezza stradale e sosta

Sul fronte della viabilità, sono state accertate 13 violazioni al Codice della Strada per oltre 2.300 euro e 106 illeciti relativi alla sosta, con multe per un totale di 4.452 euro.

Obiettivi dell'operazione

Il servizio rientra nelle attività di controllo straordinario disposte dalla Questura di Torino, in collaborazione con le altre forze di polizia e le istituzioni locali, per prevenire illegalità, verificare il rispetto delle normative e assicurare tranquillità nelle zone della città interessate dalla frequentazione serale e notturna.