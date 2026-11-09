Truffa del falso carabiniere: arrestati due uomini in autostrada a Bologna

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La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato due uomini, di 45 e 36 anni, originari della provincia di Napoli, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani residenti nel Milanese. I due, infatti, si sono impossessati di gioielli per un valore complessivo di circa 10.000 euro, utilizzando il collaudato metodo della truffa del falso carabiniere.

Il controllo in autostrada e l'arresto

L'operazione è scattata nel pomeriggio del 21 ottobre, quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna ha fermato un'auto con a bordo i due uomini presso l'area di servizio Cantagallo Ovest, sulla A1. I due viaggiavano senza indossare le cinture di sicurezza, ma ben presto gli agenti hanno notato un atteggiamento sospetto: i fermati, infatti, mostravano un evidente stato di agitazione.

Approfondendo i controlli, gli operatori hanno scoperto che entrambi avevano precedenti specifici per truffe e furti. Questo ha spinto la polizia ad accompagnarli presso gli uffici della Sottosezione per ulteriori verifiche. Durante la perquisizione personale, i due sono stati trovati in possesso di numerosi gioielli, dei quali non hanno saputo giustificare la provenienza.

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La ricostruzione della truffa

Gli investigatori, intuendo che i preziosi potessero essere il frutto di un'attività illecita, hanno avviato accertamenti più approfonditi. Grazie alla loro professionalità, sono riusciti a risalire ai legittimi proprietari: una coppia di anziani della provincia di Milano, vittima della cosiddetta truffa del falso carabiniere.

Secondo quanto ricostruito, le vittime erano state contattate telefonicamente da un complice dei due arrestati, il quale, spacciandosi per un appartenente alle Forze dell'ordine, aveva riferito che alcuni presunti carabinieri si sarebbero recati presso la loro abitazione per verificare la presenza di denaro e gioielli, che avrebbero potuto costituire il bottino di una rapina. Mentre il complice manteneva le vittime al telefono, i due uomini si sono presentati alla porta qualificandosi falsamente come militari dell'Arma dei Carabinieri. Una volta all'interno, si sono impossessati dei gioielli e si sono allontanati rapidamente, immettendosi in autostrada. La loro fuga è stata però interrotta dal tempestivo intervento della Polizia Stradale.

Convalida dell'arresto e restituzione dei gioielli

Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati arrestati e accompagnati presso la casa circondariale “Rocco D'Amato” di Bologna. L'arresto è stato successivamente convalidato dall'Autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. I gioielli recuperati saranno restituiti a breve ai legittimi proprietari, che potranno così rientrare in possesso dei preziosi sottratti.

L'appello della Polizia

La Polizia di Stato rinnova l'invito, soprattutto alle persone anziane, a prestare la massima attenzione a richieste di denaro o gioielli da parte di sedicenti appartenenti alle Forze dell'ordine. Nessun carabiniere o poliziotto chiederà mai di consegnare preziosi o contanti per effettuare verifiche. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare il numero di emergenza 112.

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