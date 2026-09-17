Truffa online con finto SMS delle Poste: quattro denunciati a Catania

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Ancora una truffa online ai danni di un anziano, questa volta messa a segno con la tecnica del finto SMS inviato a nome delle Poste e della successiva telefonata di un falso operatore. La vittima, un uomo di 81 anni di Catania, è stata convinta a effettuare due bonifici da 9.900 euro ciascuno, per un totale di quasi 20.000 euro.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo, l'anziano ha ricevuto un messaggio che segnalava una presunta operazione di pagamento sul suo conto corrente e indicava un numero da contattare per bloccarla. Dopo aver chiamato il numero, l'uomo ha parlato con un finto operatore che lo ha indotto a effettuare un primo bonifico. Successivamente, con la scusa di mettere al sicuro le sue disponibilità finanziarie, è stato persuaso a effettuare un secondo versamento dello stesso importo.

La scoperta e le indagini

Insospettito, l'81enne si è rivolto direttamente all'ufficio postale, dove ha scoperto di essere stato raggirato. Ha quindi sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti del denaro, esaminato le utenze telefoniche utilizzate e approfondito i collegamenti tra i sospettati.

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I responsabili identificati

Le indagini hanno permesso di identificare quattro persone: tre napoletani di 61, 53 e 31 anni e un 44enne romano, tutti denunciati in stato di libertà per truffa aggravata in concorso. Le autorità stanno ora verificando se gli indagati siano responsabili di altre truffe simili.

Come difendersi dalle truffe online

Per evitare di cadere in simili raggiri, è fondamentale prestare attenzione a messaggi sospetti che richiedono azioni urgenti sul proprio conto. Le Poste Italiane non inviano SMS con link o numeri di telefono per bloccare operazioni fraudolente. In caso di dubbio, è sempre meglio contattare direttamente il servizio clienti ufficiale o recarsi presso un ufficio postale. Inoltre, è consigliabile non fornire mai dati personali o bancari al telefono e segnalare immediatamente alle autorità eventuali tentativi di truffa.