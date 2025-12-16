Una storia personale che diventa libro: a gennaio esce Dentro l’incubo, oltre il buio di Valerio Zezur

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A volte le storie arrivano al pubblico non perché cercano attenzione, ma perché hanno raggiunto il momento giusto per essere raccontate.

Dentro l’incubo, oltre il buio è il libro con cui Valerio Zezur, artista emergente nel panorama contemporaneo italiano, sceglie di mettere in ordine il proprio percorso umano e creativo, trasformandolo in una testimonianza lucida e misurata.

Il volume, in uscita nella prima settimana di gennaio 2025, è un memoir che attraversa l’infanzia, l’adolescenza e la prima età adulta dell’autore, raccontando un cammino complesso fatto di perdita, sradicamento, fragilità e, progressivamente, di ricostruzione. Non un racconto sensazionalistico, ma una narrazione che procede per immagini, riflessioni e passaggi interiori, mantenendo sempre un tono sobrio e rispettoso.

Nato in Ucraina nel 2001, Valerio Zezur arriva in Italia da bambino. Dopo un’infanzia segnata da eventi traumatici e un’adolescenza vissuta senza punti di riferimento stabili, il suo percorso trova una svolta nel Nord Italia, dove riprende gli studi, si forma artisticamente e inizia a dare una direzione precisa alla propria vita. È in questo contesto che matura l’esigenza di raccontarsi, non per spiegarsi o giustificarsi, ma per comprendere.

Il libro non segue una cronologia rigida, ma accompagna il lettore attraverso episodi e riflessioni che restituiscono il senso di una crescita non lineare. L’esperienza personale viene raccontata senza accuse, senza intenti polemici e senza semplificazioni: Dentro l’incubo, oltre il buio lascia spazio alla complessità, mostrando come alcune fragilità non nascano da singoli eventi, ma da una stratificazione di mancanze, silenzi e tentativi di adattamento.

Un elemento centrale del racconto è il rapporto tra vita e arte. Zezur racconta come la pratica artistica sia arrivata in un secondo momento, quasi come conseguenza naturale di un bisogno più profondo: dare forma a ciò che non aveva parole. Oggi il suo lavoro si sviluppa attraverso una ricerca materica che utilizza legno, gesso, sabbia e materiali di recupero, in opere che riflettono sui temi della memoria, dell’identità e della trasformazione. Il libro diventa così una chiave di lettura del suo percorso creativo, senza mai trasformarsi in un catalogo o in un esercizio autocelebrativo.

Negli ultimi anni Valerio Zezur ha esposto in mostre collettive, fiere e spazi espositivi in Italia e all’estero, attirando l’attenzione per un linguaggio visivo essenziale e diretto. Parallelamente, la decisione di raccontare la propria storia in forma scritta nasce dal desiderio di restituire un’esperienza che possa essere riconosciuta anche da chi ha vissuto percorsi simili, senza offrire modelli o risposte facili.

Dentro l’incubo, oltre il buio si rivolge a un pubblico ampio: non solo a chi segue l’arte contemporanea, ma anche a chi è interessato a storie vere, a percorsi di rinascita costruiti nel tempo, e a narrazioni che non cercano il clamore ma l’ascolto. Il libro affronta temi delicati con equilibrio, lasciando al lettore lo spazio per formarsi una propria lettura.

Il volume sarà disponibile in formato cartaceo, eBook e audiolibro, e verrà pubblicato in più lingue, tra cui italiano, inglese e ucraino. L’autore sarà disponibile nei prossimi mesi per interviste, presentazioni e incontri, con l’obiettivo di aprire un dialogo attorno ai temi del libro, senza forzature e senza retorica.

In un panorama editoriale spesso dominato da narrazioni urlate, Dentro l’incubo, oltre il buio sceglie un’altra strada: quella di una voce che si prende il tempo di raccontare, con misura e consapevolezza, ciò che è stato e ciò che è diventato.