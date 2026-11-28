STANLEY, FLESSOMETRO BI-MAT C.I. MT.5 1-30-697
4,6 su 5 su Amazon, 21.448 recensioni
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Caratteristiche
- Lunghezza da 5 m; larghezza nastro 19 mm
- Cassa in ABS antiurto, molto compatta
- Rivestimento completo in gomma antiscivolo
- Nastro di qualità professionale con verniciatura polimerizzata e rivestito con pellicola in materiale sintetico Tylon, spessore 0.14 mm
- Clip di aggancio alla cintura
Dettagli
- Colore
- Colore
- Formato
- 5 m
In breve
STANLEY, FLESSOMETRO BI-MAT C.I. MT.5 1-30-697 costa 6,24 € su Amazon.it, rispetto a 9,70 € di prezzo precedente (risparmio 3,46 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 16:28; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 21.448 recensioni.
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