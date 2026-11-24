HAMA Catania Album Foto, 10 x 15/200, Grigio
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Caratteristiche
- Dimensione Album: 22 x 22 cm
- Formato immagine: 10 x 15 cm
- Numero pagine: 60
- Prodotto di ottima qualità
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 22 x 22 cm
In breve
HAMA Catania Album Foto, 10 x 15/200, Grigio costa 6,99 € su Amazon.it, rispetto a 10,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 19:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 4.684 recensioni.
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