Pritt Colla Stick, Colla trasparente per scuola e ufficio, 10 x 43 g | Colla per bambini, Sicura, Affidabile, Tenuta forte, Lunga durata, Per lavoretti e fai da te
4,8 su 5 su Amazon, 5.863 recensioni
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Caratteristiche
- Prestazioni ineguagliabili – Grazie al basso contenuto d’acqua, la colla stick Pritt è altamente efficiente e a lunga durata – perfetta per carta, cartoncino e foto
- Ispira creatività – Aiuta i bambini a sviluppare la loro creatività con lavoretti e fai da te grazie alla colla scuola. La colla trasparente è adatta a vari materiali
- A prova di bambino – Con il 97% di ingredienti naturali*, la colla resistente è ideale per i lavoretti a scuola e si elimina dai tessuti con lavaggi a 20°C
- Molto efficiente – Grazie alla formula a basso contenuto d’acqua, che evita le increspature sulla carta, la colla stick per la scuola è ideale anche per l’ufficio
- Confezione – Pritt Colla Stick, forte colla stick bambini senza solventi per carta, tessuto, cartone, foto ecc., 97 % di ingredienti naturali, basso contenuto d'acqua, 10x43g, Codice articolo 199990
Dettagli
- Colore
- Rosso
- Formato
- 43g
- Pezzi nella confezione
- 10
In breve
Pritt Colla Stick, Colla trasparente per scuola e ufficio, 10 x 43 g | Colla per bambini, Sicura, Affidabile, Tenuta forte, Lunga durata, Per lavoretti e fai da te costa 20,09 € su Amazon.it, rispetto a 22,39 € di prezzo precedente (risparmio 2,30 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 17:16; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 5.863 recensioni.
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