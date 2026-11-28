Foppapedretti Asse da stiro Assai, legno di faggio verniciato bianco
4,8 su 5 su Amazon, 13.721 recensioni
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Caratteristiche
- ASSAI BIANCO con struttura in legno massiccio di faggio verniciato, robusto e maneggevole.
- Piano stiro in pioppo, regolabile in altezza a tre posizioni.
- Dotato di ripiano inferiore utile per riporre la biancheria e di griglia porta ferro estraibile.
- Chiuso occupa pochissimo spazio, resta in piedi da solo e quando non serve può essere riposto con estrema facilità.
- Dimensioni aperto: cm H 85/88/91 P 50 L 123 chiuso: cm H 115 | P 50 | L14 piano stiro: cm P 49 | L 101 peso: 8,7 kg
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- H85/91 P50 L123 CM
In breve
Foppapedretti Asse da stiro Assai, legno di faggio verniciato bianco costa 125,99 € su Amazon.it, rispetto a 154,82 € di prezzo precedente (risparmio 28,83 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 15:42; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 13.721 recensioni.
Informativa sulle offerte
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