Pellini Caffè in Grani N.82 Vivace per Espresso, 1 kg | Miscela Classica Arabica e Robusta, Gusto Deciso e Bilanciato, Tostatura Media
4,4 su 5 su Amazon, 7.416 recensioni
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Caratteristiche
- PELLINI N.82 VIVACE: Caffè Pellini tostato in grani, particolare e inconfondibile, in una confezione da 1kg. Un Espresso autentico, come al bar
- COMPOSIZIONE: Miscela classica, composta da una bilanciata armonia di qualità pregiate di Arabica e Robusta attentamente selezionate e tostate per ogni singola origine per sprigionare aromi e sapori
- TOSTATURA: Tostatura media, intensità 8/9. Il caffè viene raffreddato naturalmente ad aria, fatto riposare in appositi silos prima di essere confezionato
- NOTE AROMATICHE: Corposo e ben bilanciato nel gusto e nell’intensità, con note aromatiche di cacao e liquirizia per un Espresso italiano deciso. Miscela perfezionata per il servizio bar, pensata per trasformare un rito quotidiano in un Espresso da sogno
- EROGAZIONE SUGGERITA: Ideale per cappuccino e latte macchiato, un equilibrio unico di gusto e cremosità
Dettagli
- Formato
- 1 kg (Confezione da 1)
In breve
Pellini Caffè in Grani N.82 Vivace per Espresso, 1 kg | Miscela Classica Arabica e Robusta, Gusto Deciso e Bilanciato, Tostatura Media costa 14,71 € su Amazon.it, rispetto a 19,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,28 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 15:43; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 7.416 recensioni.
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