Optimum Nutrition Creatina Monoidrata Micronizzata in Polvere, 317g | Non Aromatizzata, 93 Porzioni, Integratore per Supportare la Forza e la Potenza Muscolare, Pre e Post Allenamento
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Caratteristiche
- CREATINA MICRONIZZATA: Creatina monoidrato pura al 100% con formula micronizzata per un'eccellente solubilità. Migliora le prestazioni fisiche e la potenza muscolare durante esercizi brevi e ad alta intensità* e supporta il riciclo dell'ATP
- SUPPORTO ALLE PRESTAZIONI: Fornisce energia ai muscoli durante gli allenamenti ad alta intensità* e sostiene le prestazioni nel corso di sessioni di allenamento successive, sia per gli atleti esperti sia per chi è agli inizi.
- PRIMA E DOPO L'ALLENAMENTO: Facile e veloce da preparare, questo versatile integratore alimentare può essere assunto prima o dopo l'allenamento per supportare al meglio i tuoi obiettivi.
- MODALITÀ D'USO: Aggiungere un misurino (3,4 g) a 240 ml di acqua fredda, succo di frutta o a uno shake pre o post allenamento. Si miscela facilmente e si scioglie completamente, senza retrogusto.
- QUALITÀ APPREZZATA IN TUTTO IL MONDO: Prodotto del marchio di nutrizione sportiva n. 1 al mondo**, riconosciuto per qualità e costanza nel tempo. Scopri anche tutte le nostre deliziose varianti di gusto.
Dettagli
- Colore
- Blanco
- Formato
- 317 g
In breve
Optimum Nutrition Creatina Monoidrata Micronizzata in Polvere, 317g | Non Aromatizzata, 93 Porzioni, Integratore per Supportare la Forza e la Potenza Muscolare, Pre e Post Allenamento costa 18,99 € su Amazon.it, rispetto a 19,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 19:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 36.934 recensioni.
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