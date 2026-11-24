equilibra Integratori Alimentari, Mirtillo, Integratore per la Normale Capacità Visiva e la Funzionalità del Microcircolo, con Estratto di Mirtillo, Vitamina A e Zinco, 60 Capsule Vegetali
4,5 su 5 su Amazon, 1.884 recensioni
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Caratteristiche
- PER IL MANTENIMENTO DI UNA CAPACITÀ VISIVA NORMALE: Integratore alimentare a base di estratto di Mirtillo, Vitamina A e Zinco, per il mantenimento di una capacità visiva normale
- CARATTERISTICHE: Il Mirtillo è un piccolo arbusto noto per favorire il benessere della vista e la funzionalità del microcircolo. La Vitamina A contribuisce al buon funzionamento delle membrane mucose
- DA ASSUMERE QUOTIDIANAMENTE: Si consigliano da 3 a 6 capsule vegetali al giorno. Le capsule vegetali devono essere deglutite con l’assunzione di un liquido durante l’arco della giornata
- PER LA PROTEZIONE DELLE CELLULE DALLO STRESS OSSIDATIVO: Lo Zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
- EQUILIBRA: Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell'equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza
- PER IL MANTENIMENTO DI UNA CAPACITÀ VISIVA NORMALE: Integratore alimentare a base di estratto di Mirtillo, Vitamina A e Zinco, per il mantenimento di una capacità visiva normale
- CARATTERISTICHE: Il Mirtillo è un piccolo arbusto noto per favorire il benessere della vista e la funzionalità del microcircolo. La Vitamina A contribuisce al buon funzionamento delle membrane mucose
- DA ASSUMERE QUOTIDIANAMENTE: Si consigliano da 3 a 6 capsule vegetali al giorno. Le capsule vegetali devono essere deglutite con l’assunzione di un liquido durante l’arco della giornata
- PER LA PROTEZIONE DELLE CELLULE DALLO STRESS OSSIDATIVO: Lo Zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
- EQUILIBRA: Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell'equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza
Dettagli
- Colore
- No Colore
- Formato
- 60 unità (Confezione da 1)
In breve
equilibra Integratori Alimentari, Mirtillo, Integratore per la Normale Capacità Visiva e la Funzionalità del Microcircolo, con Estratto di Mirtillo, Vitamina A e Zinco, 60 Capsule Vegetali costa 5,82 € su Amazon.it, rispetto a 9,29 € di prezzo precedente (risparmio 3,47 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 16:45; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 1.884 recensioni.
Informativa sulle offerte
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