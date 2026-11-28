Foppapedretti Lacopertina Con Mollettone Ricambio Per Asse Da Stito Con Piano, Multicolore, 52 x 103 x 0.5 cm, 340 grammi
4,7 su 5 su Amazon, 2.925 recensioni
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Caratteristiche
- LaCopertina e IlMollettone, Ricambi originali Foppapedretti per assi da stiro modello: Asso, Assai, LoStiro, Snello, Stiraemolla, Facile e Kosmos
- Si adattano agli assi da stiro con piano da 101 x 49 cm
- LaCopertina in cotone 100% con polvere di alluminio (senza utilizzo di amianto)
- ILMollettone Ricambio che si inserisce tra la copertina e il piano dell'asse da stiro
Dettagli
- Colore
- Biano-verde
- Formato
- 103 x 52 cm
In breve
Foppapedretti Lacopertina Con Mollettone Ricambio Per Asse Da Stito Con Piano, Multicolore, 52 x 103 x 0.5 cm, 340 grammi costa 28,99 € su Amazon.it, rispetto a 52,60 € di prezzo precedente (risparmio 23,61 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 18:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 2.925 recensioni.
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