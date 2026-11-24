Caffè Borbone Respresso Miscela Rossa - 100 Capsule Compatibili Nespresso®*
4,5 su 5 su Amazon, 19.345 recensioni
-25% 17,59 €
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Caratteristiche
- FORMATO: Confezione da 100 Capsule
- MISCELA ROSSA: Pura energia nel gusto, forte e cremosa ed allo stesso tempo deliziosa. Presenta un carattere deciso e persistente che infonde una profonda sensazione di piacere al palato, per una magica sensazione. Confezionato in atmosfera protettiva, Robusta selezionata
- FRAGRANZA E AROMA: Una miscela esclusiva e dall'equilibrio staordinario, che si presenta con: Corpo: 9.5 - Intensità: 9.5 - Persistenza: 9.5 - Dolcezza: 7 - Acidità: 4
- Capsule Compatibili Nespresso* con i seguenti modelli di macchine da caffè: Delonghi - Essenza, Essenza Mini EN85R, Citiz, Inissia, Lattissima Premium, Pixie, Prodigio Silver, U; Krups - Citiz, Essenza, Essenza Mini, Inissia, Pixie, Prodigio Titan, U; Nespresso - Essenza Mini C30 Matt Black, Lattissima One; Didiesse
- *Nespresso è un marchio registrato di Societè des Produits Nestlè S.A. Caffè Borbone Srl è produttore autonomo non collegato alla Societè des Produits Nestlè S.A. La compatibilità delle capsule Caffè Borbone è funzionale all'utilizzo con macchine da caffè ad uso domestico *Nespresso
Dettagli
- Colore
- Miscela Rossa
- Formato
- 100 Unità (Confezione da 1)
In breve
Caffè Borbone Respresso Miscela Rossa - 100 Capsule Compatibili Nespresso®* costa 17,59 € su Amazon.it, rispetto a 23,53 € di prezzo precedente (risparmio 5,94 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 22:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 19.345 recensioni.
Informativa sulle offerte
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