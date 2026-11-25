Saucony Jazz Original Vintage, Sneaker Uomo, Black Silver White, 40.5 EU
4,4 su 5 su Amazon, 15.303 recensioni
-57% 49,39 €
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115,00 €, risparmi 65,61 €
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Caratteristiche
- Materiale esterno:Pelle
- Fodera: Tessuto
- Materiale suola: Gomma
- Chiusura: Stringata
Dettagli
- Colore
- Black Silver White
- Formato
- 40.5 EU
In breve
Saucony Jazz Original Vintage, Sneaker Uomo, Black Silver White, 40.5 EU costa 49,39 € su Amazon.it, rispetto a 115,00 € di prezzo precedente (risparmio 65,61 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 15:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 15.303 recensioni.
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