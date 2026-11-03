Cecotec Confezione da 2 rotoli per sigillatrice sottovuoto Superficie goffrata, lunghezza 6 metri, consente di realizzare sacchetti di dimensioni personalizzate, senza BPA (larghezza 20 cm)
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Caratteristiche
- Rotolo universale per sacchetti sottovuoto per sacchetti di dimensioni personalizzate
- Superficie goffrata per un funzionamento perfetto e ottimale conservazione degli alimenti
- Adatte per cucinare a bassa temperatura con circolatori a immersione sous vide
- Senza BPA, adatto per conservare gli alimenti in freezer e riscaldare nel microonde
- La confezione include 2 rotoli da 20 x 600 cm
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- Anchura 20 cm
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Cecotec Confezione da 2 rotoli per sigillatrice sottovuoto Superficie goffrata, lunghezza 6 metri, consente di realizzare sacchetti di dimensioni personalizzate, senza BPA (larghezza 20 cm) costa 4,99 € su Amazon.it, rispetto a 20,90 € di prezzo precedente (risparmio 15,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 13:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 999 recensioni.
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