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Cecotec Confezione da 2 rotoli per sigillatrice sottovuoto Superficie goffrata, lunghezza 6 metri, consente di realizzare sacchetti di dimensioni personalizzate, senza BPA (larghezza 20 cm)

4,6 su 5 su Amazon, 999 recensioni

Cecotec Confezione da 2 rotoli per sigillatrice sottovuoto Superficie goffrata, lunghezza 6 metri, consente di realizzare sacchetti di dimensioni personalizzate, senza BPA (larghezza 20 cm)

-76% 4,99 €

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Caratteristiche

  • Rotolo universale per sacchetti sottovuoto per sacchetti di dimensioni personalizzate
  • Superficie goffrata per un funzionamento perfetto e ottimale conservazione degli alimenti
  • Adatte per cucinare a bassa temperatura con circolatori a immersione sous vide
  • Senza BPA, adatto per conservare gli alimenti in freezer e riscaldare nel microonde
  • La confezione include 2 rotoli da 20 x 600 cm

Dettagli

Colore
Multicolore
Formato
Anchura 20 cm
Pezzi nella confezione
2

In breve

Cecotec Confezione da 2 rotoli per sigillatrice sottovuoto Superficie goffrata, lunghezza 6 metri, consente di realizzare sacchetti di dimensioni personalizzate, senza BPA (larghezza 20 cm) costa 4,99 € su Amazon.it, rispetto a 20,90 € di prezzo precedente (risparmio 15,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 13:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 999 recensioni.

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