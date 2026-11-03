Cecotec Radiatore elettrico a basso risparmio in ceramica calda 5200 scatola ceramica 2000 W, display digitale, IPX2, timer programmabile, 3 modalità, protezione contro il surriscaldamento
4,2 su 5 su Amazon, 2.767 recensioni
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Caratteristiche
- Riscaldatore da parete in ceramica da 2000 W con display digitale, telecomando e timer. Timer programmabile 12 ore dopo di che il riscaldatore si spegne automaticamente.
- Termostato regolabile con due livelli di potenza: potenza minima di 1000 W e potenza massima di 2000 W. Dispone di protezione antispruzzi IPX2, soprattutto per l'utilizzo del riscaldatore nei bagni.
- Progettato con Ceramic Technology che offre maggiore efficienza e sicurezza grazie alla sua capacità PTC di autoregolare la potenza di uscita in base all'aumento della temperatura. Inoltre, il calore si diffonde rapidamente fino al punto desiderato. In grado di riscaldare in modo efficiente 20 m2.
- Dispone di 3 modalità operative: Eco Mode, Turbo Mode e Fan Mode. Con filtro antiparticolato antipolvere.
- Progettato con display LED SmartControl e telecomando, protezione contro il surriscaldamento e indicatore luminoso di alimentazione.
Dettagli
- Colore
- Multicolor
- Formato
- 5200 Box Ceramic
In breve
Cecotec Radiatore elettrico a basso risparmio in ceramica calda 5200 scatola ceramica 2000 W, display digitale, IPX2, timer programmabile, 3 modalità, protezione contro il surriscaldamento costa 39,90 € su Amazon.it, rispetto a 56,64 € di prezzo precedente (risparmio 16,74 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 2.767 recensioni.
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