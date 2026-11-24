Carta igienica Tempo Comfort, morbida e resistente, 48 maxi rotoli | Certificata FSC, Dermatologicamente Testata, Qualità Superiore
4,4 su 5 su Amazon, 625 recensioni
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Caratteristiche
- Nuova carta igienica Tempo, ora ancora più morbida e più lunga
- La carta igienica Tempo Comfort è certificata FSC, a garanzia di una provenienza da foreste gestite responsabilmente
- Dermatologicamente testata
- Cosa sarebbe il tuo bagno senza un rotolo di carta igienica? Essenziale per la massima igiene, la carta igienica migliore è quella che fa sentire a proprio agio te e i tuoi cari, prendendosi cura anche della pelle più delicata.
- Ecco perché la carta igienica Tempo è realizzata con carta multistrato di alta qualità, morbida ma resistente, per farti sentire pulito e fresco giorno dopo giorno.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 48 Unità (Confezione da 1)
In breve
Carta igienica Tempo Comfort, morbida e resistente, 48 maxi rotoli | Certificata FSC, Dermatologicamente Testata, Qualità Superiore costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 40,41 € di prezzo precedente (risparmio 15,42 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 17:00; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 625 recensioni.
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